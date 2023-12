Aragonès: el discurs del Rei va ser "una continuïtat" del que va fer després de l'1-O

"La millor mostra és que la dreta i l'extrema dreta l'aplaudeixen"



BARCELONA, 25 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha definit aquest dilluns el discurs de Nadal del Rei Felip VI com una continuïtat del que va fer dos dies després de l'1-O, "i la millor mostra és que la dreta i l'extrema dreta l'aplaudeixen".

Ha encapçalat una ofrena floral davant la tomba del seu antecessor Francesc Macià en el cementiri de Montjuïc de Barcelona pels 90 anys de la seva mort, amb els consellers Natàlia Mas (Economia), Ignasi Elena (Interior), Carles Campuzano (Drets Socials), Gemma Ubasart (Justícia), Natàlia Garriga (Cultura), Manuel Balcells (Salut) i Tània Verge (Igualtat).

Pere Aragonès ha criticat que el discurs del monarca d'aquest diumenge té l'aplaudiment "de la dreta i l'extrema dreta, perquè s'hi senten molt còmodes".

Per a ell, va ser un discurs "nacionalista espanyol, un discurs amb el qual la ciutadania de Catalunya no se sent representada. De fet, no se sent representada tampoc per la Monarquia".

"Ressonaven aquelles paraules del 3 d'octubre del 2017, aquella data en què els pocs llaços que tenia la Monarquia encara amb alguns catalans i catalanes es van trencar", ha afegit.

SER "CONTINUADORS" DE MACIÀ

A més, ha assegurat que els membres del seu Govern volen ser "dignes continuadors" de la Catalunya per la qual va treballar Macià, al qui ha elogiat com a independentista, republicà i d'esquerres, i ha recordat que també es compleixen 100 anys de l'exili de l'expresident.

"Representa els valors republicans, representa el compromís amb la llibertat de Catalunya i amb la justícia social", ha afirmat, i ha afegit que el Govern actual vol treballar en aquesta direcció.

Per això, ha defensat una Catalunya al servei de tots, on tots "puguin desenvolupar plenament els seus projectes de vida, una Catalunya amb justícia social i una Catalunya lliure".

Ha recordat que, com a homenatge a Macià i els republicans de la seva generació, s'acaba d'anunciar l'acord de la Generalitat, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Alcarràs (Lleida) per convertir la Casa Vallmanya d'aquest poble en "espai de memòria" dedicat a l'expresident (era residència familiar de la seva dona, Eugènia Lamarca, i residència ocasional de la família Macià-Lamarca).

"Si avui tenim Generalitat de Catalunya és perquè el president Macià el 14 d'abril de 1931 va proclamar la República catalana", ha dit, i ho ha definit textualment com a gest de coratge emparat per una àmplia majoria electoral a favor de la república i de la llibertat de Catalunya.