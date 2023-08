Aragonès desvincula l'acord del Congrés de la investidura i preveu negociacions "complexes"

SABADELL (BARCELONA), 18 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha desvinculat l'acord de la Mesa del Congrés --que va fer presidenta a la socialista Francina Armengol-- de la investidura, per la qual preveu negociacions "complexes".

"L'acord d'ahir és un acord estrictament de la Mesa, ara comencen les negociacions per a la investidura, que seran complexes i llargues", ha dit en declaracions als periodistes aquest divendres en la seva visita a la seu de la Creu Vermella a Sabadell (Barcelona).

Per Aragonès, el pacte sobre la Mesa del Congrés "permet avançar en qüestions com l'ús del català, els drets i llibertats, i la fi de la repressió", i ha dit que de cara a les negociacions per a la investidura continuaran defensant que es resolgui el conflicte polític amb l'Estat.

Així, el president veu "positiu" l'acord, que va donar la Presidència de la Mesa al PSOE amb majoria absoluta en primera votació gràcies als suports de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG.

A més, preguntat per si confia en els compromisos en els quals vol treballar Armengol, com garantir l'ús del català, el basc i el gallec a la Cambra baixa, ha afirmat que no ha de tenir "cap dubte que es complirà".

LA INVESTIDURA, "NI MÉS A PROP NI MÉS LLUNY"

Amb tot, ha assegurat que "la investidura no està ni més lluny ni més a prop" que aquest dijous i ha insistit que el pacte per la mesa és estrictament respecte a aquesta qüestió i que ara comença una negociació absolutament diferent.

Segons Aragonès, aquestes negociacions han de donar resposta a qüestions com "acabar amb la repressió i donar sortida al conflicte polític entre Catalunya i Espanya, mitjançant una sortida democràtica en forma de votació".

En aquest sentit, ha assegurat que l'amnistia i l'autodeterminació "estaran damunt del tauler polític" perquè són plantejaments que ha recordat que, des del conjunt de l'independentisme, han estat presents per resoldre el conflicte.

FRONT COMÚ ERC I JUNTS

Sobre si considera que hi ha marge per un front comú entre ERC i Junts de cara a les negociacions per a la investidura, ha respost que "quan tothom s'implica, els acords són millors" i ha apostat per coordinar-se perquè aquests acords siguin més positius.

Preguntat per si el secretari general de Junts, Jordi Turull, va avisar els republicans del pacte amb el PSOE per a la Mesa del Congrés, no ho ha concretat i ha reiterat que "el més rellevant d'ahir és que va haver-hi un bon acord".