Aragonès afirma que la responsabilitat de la possible detenció de Puigdemont és del TS

Reivindica l'Acord de Claredat com a solució al conflicte polític



BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimarts que "la responsabilitat" d'una possible detenció de l'expresident Carles Puigdemont si torna és del Tribunal Suprem (TS).

Ho ha dit en roda de premsa en preguntar-se-li si el ple d'investidura d'un president de la Generalitat hauria de suspendre's en cas de detenir-se a Puigdemont (com demana Junts) i sobre les paraules de la presidenta de Junts, Laura Borràs, que va dir que Puigdemont "no es deixarà detenir".

Ha defensat que Puigdemont ha de tornar "en plena llibertat, com hauria de produir-se aplicant la Llei d'Amnistia", i ha afegit que sap el posicionament del TS, que Aragonès considera textualment contrari a aquesta llei.

"Espero que els esdeveniments que puguin passar es facin sempre complint la Llei d'Amnistia", ha dit, i ha afegit que, en tot cas, la decisió de tornar és de Puigdemont.

També ha assegurat que el Govern en funcions treballarà al màxim perquè es compleixi la Llei, "sabent que hi ha un TS que pren les decisions".

ACORD DE CLAREDAT

Aragonès ha assegurat que al final de la seva presidència "queda pendent donar resposta a la raó de fons del conflicte de sobirania amb l'Estat", que és, segons ell, la voluntat de Catalunya de decidir lliurement el seu futur polític.

"El nostre horitzó és la independència. Que ningú dubti que cada pas que hem donat, donem i donarem va orientat en aquesta direcció", ha dit.

Per això, ha reivindicat la proposta d'Acord de Claredat, que ha definit com un gran acord per consensuar les bases perquè se celebri un referèndum sobre la independència de Catalunya.

Ha admès que la proposta "potser va arribar massa ràpid" però que marca el camí a seguir.

NEGOCIACIÓ I DIÀLEG

Aragonès ha subratllat que en la seva legislatura s'ha aprofundit més en la negociació i el diàleg "per abordar el conflicte polític amb l'Estat".

Ha defensat que aquest compromís ha permès avançar i que Catalunya aconsegueixi "les cotes d'autogovern més rellevants dels últims anys".