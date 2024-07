AMP.- Amnistiats 2 exregidors de Pineda (Barcelona) condemnats per expulsar policies de l'1-O

L'Audiència de Barcelona els va condemnar per coaccionar el director d'un hotel



BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha amnistiat els exregidors del PSC de Pineda de Mar (Barcelona) Carmen Aragonès i Jordi Masnou, que van acceptar un any de presó per expulsar policies nacionals que intentaven impedir l'1-O i s'allotjaven en un hotel de la localitat.

Segons la sentència consultada per Europa Press, uns 500 agents es van allotjar a finals de setembre del 2017 en un hotel de Pineda fins al 5 d'octubre de 2017.

Aquest fet va provocar que manifestants independentistes es concentressin davant de l'hotel, per la qual cosa els condemnats --en aquell moment ella era primera tinent d'alcalde i ell segon-- van entrar a l'hotel i van demanar al director el desallotjament dels policies.

Durant aquesta trobada, va quedar provat que van coaccionar al director afirmant que, de no fer-ho, "tindria problemes en cas de solucionar possibles deficiències administratives de l'hotel i que les llicències per a aquest podrien demorar-se fins a 5 anys".

Per por al fet que es complissin aquestes represàlies, el director va escriure una carta datada del 2 d'octubre de 2017: "A causa d'una reunió que hem tingut amb responsables de l'Ajuntament de Pineda de Mar ens veiem obligats, sota l'amenaça de tancar-nos els hotels durant 5 anys, a desallotjar el contingent de Policies Nacionals dels dos hotels, Checkin Mont-Palau i Checkin Pineda demà".

FISCALIA DEMANAVA 3 ANYS

Per aquests fets la fiscalia demanava per Aragonès i Masnou fins a 3 anys de presó però, després d'un acord de conformitat, van acceptar un any de presó i inhabilitació especial per a tot tipus de càrrec o ocupació pública, i el pagament d'un terç dels costos processals com a autors d'un delicte de coaccions.

Ara, la Secció 6 de l'Audiència de Barcelona els aplica la llei d'amnistia i sosté que "han de ser cancel·lats els antecedents penals derivats d'aquesta condemna" i s'ha de declarar extingida la seva responsabilitat penal.