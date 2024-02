Alves nega la violació i plora en declarar: "No sóc aquest tipus d'home, no sóc violent"

"En cap moment em va dir res, simplement estàvem gaudint els dos"



BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Dani Alves ha negat aquest dimecres davant el tribunal que el jutja que agredís sexualment una noia a la discoteca Sutton, ha plorat durant la seva declaració i ha defensat que van tenir sexe consentit: "No sóc aquest tipus d'home, no sóc violent".

Ha declarat a l'Audiència de Barcelona durant el judici en què està acusat d'agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton el 30 de desembre de 2022, per la qual cosa la Fiscalia reclama una condemna de 9 anys de presó i la denunciant 12.

Durant la seva declaració, s'ha posat a plorar i ha hagut de parar la declaració, i la presidenta del tribunal li ha preguntat si necessitava detenir l'explicació, però ell ha dit que no i li han apropat mocadors.

Ha justificat el seu canvi de versions respecte a la fase d'instrucció: ha dit que en la seva segona declaració va dir el mateix que aquest dimecres, i que en la primera va dir que havia tingut sexe oral amb la denunciant perquè esperava que la seva dona el "podria perdonar".

Alves, que ha optat per contestar només la seva advocada, ha afirmat que aquella nit havia begut molt, fet que li va impedir conduir, d'acord amb la tesi que la seva defensa ha desenvolupat durant el judici intentant aconseguir un atenuant que rebaixi una eventual condemna.

Sobre les 2.30 hores va arribar a la discoteca, i un cambrer va convidar les tres noies --la denunciant, una amiga i la seva cosina-- a la taula VIP en què estava ell i altres persones.

"HI HAVIA ATRACCIÓ SEXUAL"

Alves ha explicat que hi van estar parlant i ballant, i ha negat que notés que la denunciant i les seves amigues estiguessin incòmodes com van declarar elles mateixes en aquest judici.

"Comencem a ballar una mica més enganxats, la denunciant i jo, i vam ser allà ballant durant una estona. Va començar a tocar la meva esquena, hi havia una atracció sexual allà i vaig començar a parlar amb ella per anar-nos al bany, i ella em va dir que sí", ha declarat, i, en preguntar-se-li si va haver d'insistir, Alves ho ha negat.

Ell es va dirigir primer el bany i s'hi va quedar "una estona esperant i pensava que ella no anava a venir, que no volia", però va acabar en el bany amb ell i, segons Alves, es van besar i ella li va baixar els pantalons a ell i van mantenir relacions sexuals, encara que ha negat que ejaculés dins d'ella.

NEGA IMPEDIR-LI SORTIR DEL BANY

En ser preguntat per si ella li va dir en algun moment que volia sortir del bany i ell s'ho va impedir, com va dir la víctima durant la seva declaració, ell ha contestat que "per res, no estava obligada a ser allà".

"En cap moment em va dir res, simplement estàvem gaudint els dos allà i ja està, res més", ha dit el futbolista, i ha relatat que, en sortir del bany, ell va tornar a la taula VIP i al cap d'uns minuts ella també va sortir del bany.

DIU QUE ES VA ASSABENTAR PER LA PREMSA

Alves ha dit que es va assabentar que estava acusat d'agressió sexual "l'endemà per la premsa", i ha afegit textualment que se li va venir el món a sobre.

També ha declarat que va saber les penes de presó a què s'enfrontava pels mitjans de comunicació, moment en què s'ha posat a plorar durant la declaració.

Quan el van acusar estava "pràcticament arruïnat" perquè li havien bloquejat els comptes i havien trencat tots els contractes, ha dit.