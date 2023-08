Alves diu que no està d'acord amb el seu processament però no ho recorrerà per "agilitar"

Després d'aquest tràmit les parts faran les seves peticions de condemna i el cas anirà a judici a l'Audiència de Barcelona



El futbolista Dani Alves ha dit a la jutgessa que aquest dimecres li ha comunicat el seu processament per presumptament agredir sexualment una jove que no està d'acord amb els fets que se li atribueixen, però que no recorrerà per "agilitar" el procediment.

Ho han explicat en declaracions als periodistes l'advocat del futbolista, Cristóbal Martell, i l'advocada de la denunciant, Ester García, després de la compareixença del jugador en el Jutjat d'Instrucció 15 de Barcelona, que ha investigat l'agressió que presumptament va cometre en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre.

Més enllà d'aquestes manifestacions, el futbolista s'ha acollit el seu dret a no declarar, i Martell ha explicat que Alves està contrariat amb el relat dels fets que conté l'ordre de processament: "No està d'acord amb ell".

El lletrat ha afegit, tant en un comunicat com en declaracions a la premsa, que Alves "no recorrerà en el seu desig d'agilitar el procés".

En sortir dels jutjats, l'advocada de la víctima, Ester García, ha dit: "Sembla ser, al meu no m'ho han notificat, que ha consignat la indemnització establerta en la resolució", en referència als 150.000 euros que va estipular la jutgessa per avançar possibles indemnitzacions que fixi la sentència.

Com que no s'ha recorregut, el processament d'Alves serà ferm una vegada transcorri el termini de tres dies hàbils que la defensa tenia per recórrer-ho; després, el cas es repartirà entre les seccions penals de l'Audiència de Barcelona (a excepció de la qual ha abordat els recursos durant la instrucció), es fixarà data de judici segons la seva agenda i les parts podran presentar els seus escrits d'acusació i defensa amb les seves peticions de condemna.

INDICIS

En l'ordre de processament, la magistrada del Jutjat d'Instrucció 15 de Barcelona recull els indicis que té contra Alves i exposa que la denunciant va ser a la discoteca Sutton amb la seva cosina i una amiga, van entrar a la zona VIP i un cambrer els va insistir dient que hi havia un noi que les volia conèixer.

Finalment van accedir i van anar a la taula on estaven Alves i un amic seu: el futbolista els va explicar que jugava a la petanca a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i "va començar a tontejar amb les tres", mentre que la denunciant no l'havia reconegut fins que altres nois de la discoteca li van dir qui era el jugador.

La noia i Alves van estar ballant i es van quedar junts quan les altres joves se'n van anar a l'altre costat de la taula: llavors, la jutgessa explica que ell "en dues ocasions li va agafar la mà i la hi va posar sobre el penis", i ella va apartar la mà les dues vegades.

Durant la nit, Alves va cridar la noia des d'una porta --que estava darrere de la taula i era el lavabo exclusiu per a aquesta taula VIP-- perquè s'apropés, i en entrar va veure que era un petit lavabo amb un vàter i un rentamans.

Una vegada la noia va entrar, Alves "va tancar la porta, i va tirar amb força d'ella cap al seu cos" mentre la jove li deia que parés i la deixés sortir, però ell no li va fer cas, li va pujar el vestit, presumptament va intentar obligar-la a fer-li una fel·lació i després la va bufetejar i la va agredir sexualment.

Després, no la va deixar sortir del lavabo i la va fer esperar per ell sortir primer, i la jutgessa afegeix que el futbolista no va tornar a dirigir-li la paraula encara que es va creuar amb ella quan se n'anava de la discoteca.