AMP.- Alejandro Fernández (PP) crida a "construir des de Catalunya el canvi polític a Espanya"

Lamenta que s'està produint un "desmantellament de l'Estat" a Catalunya
BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha cridat al seu partit a "construir des de Catalunya el canvi polític a Espanya" en un moment en el qual, diu, s'estan vivint les últimes raneres del mandat del president del Govern central, Pedro Sánchez.
Així s'ha expressat en la seva intervenció durant la clausura de la reunió de la Junta Directiva del PP de Catalunya a Barcelona aquest diumenge, en la qual també ha participat el secretari general del partit, Miguel Tellado, on ha reivindicat la convocatòria del congrés del PP de Catalunya el dia 27 de juny com a moment per articular de manera "clara, rotunda i indiscutible una alternativa política al nacionalisme i a l'esquerra a Catalunya".
Fernández ha demanat donar des de Catalunya la "empenta definitiva" perquè el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigui el nou president del Govern.
En aquest sentit ha defensat l'acció de Govern duta a terme pel PP després de les seves victòries electorals en 1996 i 2011, quan, diu, van rebre una Espanya fallta encara que "no es coneixien les peripècies" de l'expresident del Govern José Luís Rodríguez Zapatero.
Sobre el moment actual ha dit que Feijóo rebrà la pitjor de les herències amb "una podridura moral sense precedents, una corrupció sistèmica sense precedents" i, afegeix, la destrucció de la separació de poders.
COMPETÈNCIES A CATALUNYA
Fernández ha lamentat que s'està produint un "desmantellament de l'Estat" a Catalunya, ha remarcat que l'autogovern només és possible des de la lleialtat i la confiança, i ha demanat no traspassar competències a els qui, diu, volen generar conflicte.
Per això, ha defensat que els partits que reclamen una agència tributària pròpia no ho fan per optimitzar els recursos sinó per generar "una estructura d'estat amb capacitat coercitiva" i, de la mateixa manera, explica, volen un poder judicial propi per garantir-se la impunitat.
Així, ha advertit que en el conjunt de l'Estat es dona un procés "cap a la confederació plurinacional imitant a imatge i semblança el que va passar" a Catalunya.
HABITATGE, EDUCACIÓ, FISCALITAT I IMMIGRACIÓ
D'altra banda, ha criticat les polítiques que s'estan impulsant en àmbits com l'habitatge, ja que, segons ell, "l'esquerra ha destruït el mercat de l'habitatge" amb polítiques que qualifica d'intervencionistes i sosté no han garantit el dret a l'habitatge.
Referent a l'educació ha demanat una alternativa davant dels resultats educatius i la política de l'esquerra que "ha liquidat la cultura de l'esforç, l'autoritat dels professors".
També ha criticat la gestió de la fiscalitat que considera confiscatoria, i ha assenyalat que l'actual regulació fa la "vida impossible" a emprenedors i empreses.
En referència a la immigració ha defensat un "equilibri que alguns creuen impossible" amb un model d'immigració en el qual, reclama, es respecti l'ordenament jurídic des de la defensa d'una societat democràtica i lliure.
CONGRÉS DEL PP DE CATALUNYA
Sobre el congrés del PP de Catalunya ha demanat construir un partit "organitzat, greixat, fort territorialment, sòlid, optimista, innovador, creatiu".
"Sabem que Catalunya i el conjunt d'Espanya necessiten encara més de nosaltres. I perquè volem més, perquè sabem que podem donar més i per tant anem a donar més, que ningú ho dubti, convoquem aquest congrés", ha exposat.
La junta directiva ha fet oficial aquest dissabte la convocatòria del congrés pel 27 de juny i ha marcat que el nombre de compromissaris serà de 806, dels quals 161 són nats, 644 electius i 1 de la Comissió Organitzadora.
Conforme al que es disposa en el reglament, cada afiliat amb més de 6 mesos d'antiguitat i al corrent del pagament de quotes podrà presentar-se com a compromissari fins a les 18 hores del dia 1 de juny, hora en la qual hauran de quedar també registrades les candidatures a la presidència, per donar pas a una campanya electoral interna entre el 3 i el 15 de juny.