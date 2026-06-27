Alejandro Fernández planteja Juan Fernández com a número 2 i Roldán portaveu al Parlament

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha proposat aquest dissabte al portaveu en el Parlament, Juan Fernández, com a nou secretari general del partit en substitució de Santi Rodríguez.
Ho ha anunciat durant la presentació de la seva candidatura davant del XVI Congrés del partit, i també ha proposat que la diputada Lorena Roldán sigui la nova portaveu parlamentària.
Alejandro Fernández ha afirmat que l'actual portaveu parlamentari "ha demostrat la seva solvència, la seva capacitat, primer com a tinent d'alcalde a Badalona i aquests dos últims anys com a magnífic portaveu en el Parlament".
JUAN FERNÁNDEZ
Juan Fernández (Badalona, 1986) és portaveu en el Parlament des de 2024; fins aleshores era regidor a Badalona (Barcelona), on va entrar el 2007 com un dels regidors més joves de la història del consistori, amb 21 anys.
El 2011 va ser reelegit i, amb l'entrada de Xavier García Albiol a l'alcaldia, va ser nomenat regidor d'Educació, Esports i Joventut.
Home de confiança d'Albiol i amb bona interlocució amb Gènova, Juan Fernández serà ara el número dos en l'etapa que obre el congrés dels populars catalans després de superar les tensions amb la cúpula d'Alberto Núñez Feijóo.
LORENA ROLDÁN
Lorena Roldán (Tarragona, 1981) substituirà Juan Fernández com a portaveu en el Parlament i serà qui defensi la postura del partit a la Cambra, així com qui interpel·li el president de la Generalitat, Salvador Illa, en les sessions de control.
Roldán forma part del PP català des de 2020, quan va deixar el seu antic partit, Cs, amb el qual havia estat senadora i també havia exercit de portaveu de 2018 a 2020.
El 2024 va obtenir la seva acta de diputada en el Parlament com a número 2 d'Alejandro Fernández en les llistes.
REESTRUCTURACIÓ INTERNA
Alejandro Fernández ha anunciat també les sotssecretaries que formaran part del comitè de direcció: la Coordinació d'estratègia política seguirà en mans del senador Juan Milián i la Coordinació Territorial la liderarà David Solé.
La sotssecretària de Sectorial serà Elia Ortega; la de Política Social i Família, Estrella Salanova; la d'Economia i Habitatge, Natalia Ortega; el de Comunicació, Hugo Manchón, i el de Municipal, Raúl Collbatallé.
El sotssecretari de l'àmbit Institucional serà Toni Molina; el d'Estudis i Programes, Fernando Sánchez Costa; el d'Educació, Esport i Cultura, Paris Grau, i Finançament i Hisenda, Eva Guillén.