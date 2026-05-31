Albiach adverteix al Govern que ja té Pressupostos i és hora que "deixi d'equivocar-se"

Valora l'acord entre Govern i docents com una "victòria"
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)
La presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha advertit al Govern de la Generalitat que ja té els Pressupostos i les prioritats estan marcades, i el que ha de fer ara és complir i que és hora que "deixi d'equivocar-se".
Ho ha dit aquest diumenge en un acte organitzat pels Comuns al Prat de Llobregat (Barcelona), juntament amb el ministre de Cultura del Govern d'Espanya, Ernest Urtasun, l'alcaldessa de El Prat de Llobregat, Alba Bou, i els coordinadors en el Baix Llobregat Albert Guasch i Sílvia López.
Ha recordat al Govern de Salvador Illa que ja està en l'equador de la legislatura i "se li comença a acabar el crèdit" davant d'equivocacions com, ha exemplificat, la infiltració dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents, en la gestió de la crisi de Rodalies o en l'intent d'escurçar les baixes laborals.
Sobre el preacord entre el Govern de la Generalitat i els sindicats docents, Albiach ho ha titllat com una victòria, que, ha afegit, és gràcies als sindicats, el professorat i les famílies, i no de cap partit polític.
"Després de setmanes de mobilitzacions, per fi tenim un preacord entre el Govern i els sindicats. Un preacord que desbloquejaria finalment el conflicte educatiu", ha valorat Albiach, encara que ha recordat que encara fa falta esperar a saber quin és l'última paraula del professorat, en relació a la consulta que es farà aquesta setmana als docents catalans.
HABITATGE
Albiach també s'ha referit a la caiguda d'un 31% en la compra d'edificis a Barcelona, i celebrat que "els especuladors comencen a marxar-se de Barcelona".
Ha afirmat que encara queda treball per aconseguir afrontar la crisi de l'habitatge i que no s'aconseguirà resoldre en dos anys, però ha valorat alguns dels acords pactats pels Comuns amb el Govern de la Generalitat, com la creació d'una unitat antidesnonaments o la possibilitat de convertir oficines i locals en pisos públics.
BOU
Bou ha reivindicat el paper del seu partit en l'aprovació dels pressupostos catalans: "El Parlament ha vist allò que molta gent diu, però poca gent practica, que és la política útil".
D'altra banda, l'alcaldessa del Prat de Llobregat ha celebrat les mesures aprovades pel Govern, com la regularització de migrants, la pujada del SMI o la il·legalització de la Fundación Francisco Franco, assegurant: "És un orgull que els nostres ministres hagin estret al PSOE perquè puguem celebrar aquestes mesures", ha assegurat.
GUASCH I LÓPEZ
La coordinadora dels Comuns al Baix Llobregat, Sílvia López, ha defensat a la formació: "Nosaltres som la garantia que es pot governar sense un sol cas de corrupció en les nostres files", ha reivindicat.
López també ha animat als assistents a seguir defensant el projecte, recordant que han de ser forts per seguir oferint "una esquerra honesta i treballadora".
Guasch, per la seva banda, ha anunciat que la formació ja té preparades 20 candidatures per presentar a les eleccions del 2027 a la comarca, amb l'objectiu final d'aconseguir les 25, remarcant que "queda molt treball per fer" i no es poden conformar ni relaxar".