Albares: Espanya va recolzar reconèixer a l'Estat palestí amb "la certesa que era el moment"

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, ha defensat aquest dissabte que el Govern espanyol es va decidir a recolzar el reconeixement de l'Estat palestí "des de la certesa que era el moment de fer-ho, com a tema de justícia amb el poble palestí".

Ha intervingut a Barcelona en la Conferència de societat civil euromediterránea contra la polarització arran d'Orient Mitjà, celebrada amb el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', amb més de 200 participants d'uns 30 països, organitzada per Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) amb suport de la UE.

Després de l'aplaudiment dels assistents per aquell reconeixement del Govern, ha reiterat la seva defensa dels dos Estats com a "única solució" del conflicte entre israelians i palestins.

"Espanya té una política exterior positiva i implicada, mai ha tingut un paper passiu", ha dit.

EL PROCÉS DE BARCELONA

Ha constatat que aquest conflicte comporta polarització, radicalització i deshumanització, i considera una oportunitat única aquesta conferència a Barcelona, que ha definit com a capital del Mediterrani.

També ha recordat que és on fa 30 anys va néixer el Procés de Barcelona, que "tan existosamente el senyor Moratinos va implementar", ha dit mirant entre el públic el seu antecessor, Miguel Ángel Moratinos.

Albares ha instat a afavorir negociacions, al fet que també acabi la guerra en el Líban i ha urgit a "un alto-el-foc immediat, l'alliberament també de tots els segrestats", aportar ajuda humanitària i recolzar a Gaza perquè tingui perspectives de futur.

DISCURSOS D'ODI

Ha titllat d'alarmant l'augment d'ansisemitisme i d'odi antiislámico, tant a les xarxes com al món real, perquè tots dos discursos "augmenten el combustible del conflicte".

També ha advertit contra la desinformació, "un assalt calculat contra la veritat" que la distorsiona amb narratives reduïdes a simplismes ha dit.

Per combatre-ho, ha defensat incentivar el diàleg i la comprensió intercultural, invertir en educació i en alfabetització digital per empoderar a la gent --sobretot als joves-- i aconseguir-ho sense perjudicar a la llibertat d'expressió.

RESPOSTES UNIFICADES

El ministre ha insistit que hi ha tant antisemitisme com islamofobia, que són dos problemes connectats i que per això requereixen respostes unificades.

Ha lamentat que Europa no és aliena a aquests problemes i ha advertit que l'extrema dreta pot afavorir determinats discursos fins i tot sense tenir majories decisòries.

"Estem encaminats a un fracàs col·lectiu. Som els responsables d'atallar-ho", ha dit sobre el conflicte.

Per a ell, "si hi ha impunitat, els conflictes es reproduiran", i aquesta violència tornarà com un bumerang contra la resta de societats, i de manera incontrolada.