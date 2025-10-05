Albares anuncia que avui tornaran a Espanya 21 dels 49 espanyols de la Flotilla detinguts a Israel

MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha anunciat que "si res es torça" un grup de 21 espanyols que formaven part de la Flotilla retinguts a Israel abandonaran Tel Aviv aquest diumenge per arribar a Espanya "al llarg del dia d'avui".
"Des del Ministeri d'Afers exteriors hem ja organitzat tot perquè avui mateix puguin volar a Tel Aviv. Des de Tel Aviv tenim l'acord de les autoritats israelianes i, si res es torça, avui mateix, al llarg del dia, arribarien a Espanya el primer grup de 21 espanyols i espanyoles dels 49 en total que, en aquests moments, tenim en la nostra llista", ha afirmat el ministre en declaracions al Canal 24 Hores de RTVE, recollides per Europa Press.
Aquests 21 espanyols, segons ha explicat Albares, han acceptat signar un document en el qual accepten que han entrat de manera il·legal a Israel, la qual cosa permet "una sortida molt ràpida". "Aquesta retenció per part d'Israel ha d'acabar immediatament i els seus drets han d'estar respectats i la seva integritat física garantida", ha declarat.
El ministre s'ha mostrat prudent i ha recalcat que fins que no estiguin a l'avió els 21 espanyols no es pot "confirmar al 100%". "Tot apunta al fet que sí tenim l'ok de les autoritats israelianes. Esperem que no es malmeti gens en l'últim moment i no ocorri cap contratemps", ha indicat.
Albares ha desvetllat que el cònsol espanyol a Tel Aviv porta diverses hores al centre on estan els espanyols i que té l'ordre de "tornar cada dia fins que l'últim estigui en llibertat".
"Li he sol·licitat al cònsol que verifiqui que se'ls proveeix d'aigua, d'aliments i que es troben bé de salut. Hem traslladat també amb claredat quins d'aquests ciutadans són parlamentaris espanyols i per tant tenen unes garanties i unes immunitats que són superiors", ha manifestat.
En aquest sentit, ha afegit que tots els espanyols reben la mateixa atenció i ha repetit que les instruccions del cònsol és que es vas entreveure amb el major nombre d'espanyols. "També s'està traslladant qualsevol situació mèdica que es pugui donar amb ells", ha assenyalat.
"Anem a verificar dia a dia que reben aliments, aigua potable i atenció sanitària. Anem a donar-los tota la protecció diplomàtica i consular i exigir que surtin al més aviat possible i per descomptat compten amb tot el suport del govern d'Espanya per a això", ha remarcat.
No obstant això, no ha desvetllat molts detalls del viatge per dret a la privadesa dels retinguts i de les seves famílies. "Seran ells els que traslladin el que vulguin una vegada que surtin", ha avançat. Posteriorment, ha afirmat que el cònsol li va traslladar en la primera trobada que es trobaven bé els espanyols. "Veurem ara quan surtin i ens puguin explicar de primera mà", ha indicat.
Finalment, s'ha dirigit als espanyols que estiguin en una Flotilla i ha recalcat que aquells que estiguin exercint el seu "dret de lliure navegació" tenen tota la protecció diplomàtica i consular del Govern.