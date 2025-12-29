Uns 400 tractors protesten a Catalunya per exigir control sobre la fauna salvatge

Xifra (UP) sosté que, si no hi ha canvis, tornaran a mobilitzar-se
GURB (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)
Uns 400 vehicles han participat en una tractorada convocada per Unió de Pagesos (UP) en diversos punts de Catalunya per demanar més control sobre la fauna cinegètica i en el marc de la crisi de la pesta porcina africana (PPA), amb 27 positius en senglars trobats en un radi de 6 quilòmetres a l'entorn de Collserola (Barcelona).
Els agricultors catalans han iniciat cap a les 9.30 hores una marxa lenta per "col·lapsar" la C-25, coneguda com a Eix Transversal, partint de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera i Lleida, i al voltant de les 12 hores han llegit un manifest a Cervera (Lleida) i Gurb (Barcelona).
Precisament a Gurb, els ramaders han penjat un senglar i un cabirol morts a la C-17, dues de les espècies cinegètiques que fa anys que estan en el punt de mira del sector agricultor i ramader català.
UN SECTOR "MOLT FART"
El responsable nacional del sector boví de llet d'Unió de Pagesos (UP), Marc Xifra, ha criticat que el sector està "molt fart" de la gestió que s'està fent del control sobre la fauna cinegètica, una problemàtica de la qual assegura que la Generalitat i el Govern central tenen constància des de fa temps, en les seves paraules.
Ha asseverat que alguns agricultors perden el 50% dels seus cultius per culpa de la fauna cinegètica: "Cada dia veiem més senglars, més cabirols i més animals a la muntanya que fan que cada vegada sigui més difícil que els ramaders es puguin guanyar la vida", ha assegurat Xifra.
DEMANEN "CANVIS PALPABLES"
És per això que ha instat al fet que es produeixin "canvis que es vegin amb els ulls, mesures palpables", i a causa de la problemàtica actual amb la PPA, instruments amb els quals acabar amb la sobrepoblació de senglars al territori.
"Si no veiem en uns dies que es posen a treballar [les autoritats catalanes i espanyoles], haurem de tornar a sortir al carrer", ha amenaçat Xifra.