Ordeig demana "prudència" encara que l'IRB descarti que el brot de PPA no provingui de l'Irta-CReSA

Diu que ja s'han pagat indemnitzacions per la DNC a 13 de les 17 explotacions afectades
BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha demanat "prudència" aquest dimarts a l'hora d'esclarir l'origen de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya malgrat que l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) hagi descartat que la seva seqüenciació genòmica coincideixi amb les mostres amb les quals treballa l'Irta-CReSA, a l'espera del que conclogui el Ministeri.
Ho ha dit en una roda de premsa, el dia després d'anunciar-se 2 nous casos del virus que ascendeixen la xifra total a 29 i no sense abans tenir unes paraules per a l'empresari i president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carles Vilarrubí, mort el diumenge als 71 anys, el funeral del qual se celebra aquest dimarts.
El professor d'investigació ICREA afiliat a l'IRB i al Barcelona Supercomputing Center (BSC), Toni Gabaldón, ha assegurat que les 17 mostres de PPA analitzades amb les quals treballava l'Irta-CReSA no coincideixen amb el brot trobat a l'entorn de Collserola (Barcelona), que correspondria a un nou subtipus: el número 29.
"L'informe de l'IRB, pendent de confirmació oficial del Ministeri, sosté que la seqüenciació genòmica de l'Irta-CReSA no coincideix amb la dels senglars morts", ha destacat Ordeig.
A l'espera del que conclogui el Laboratori Central de Veterinària d'Algete (Madrid), considerat de referència a nivell estatal en aquest àmbit, ha remarcat que "de laboratori oficial n'hi ha un i és molt important respectar-ho", per la qual cosa ha instat a no prendre els resultats de l'IRB com els definitius i concloents.
HIPÒTESI DE L'ORIGEN
La PPA no es transmet per l'aire ni requereix contacte directe o exposició continuada a material contaminat, per la qual cosa sobre la base de l'experiència internacional, la Conselleria apunta que la hipòtesi més plausible és que la introducció del virus s'hagi donat a través de material contaminat, especialment d'aliments d'origen porcí, una via considerada probable en altres brots a Europa.
El Govern segueix treballant amb l'objectiu de contenir el brot de PPA en el primer radi de 6 quilòmetres amb més de 400 efectius desplegats sobre el terreny, i després d'haver analitzat fins al moment 533 senglars, dels quals 29 han resultat positius per PPA, confirmats pel laboratori de referència del Ministeri.
DNC
Sobre la dermatosi nodular contagiosa (DNC), el conseller Ordeig ha recordat que ja s'han aixecat de les restriccions a Cassà de la Selva (Girona) i que el 8 de gener farà el propi a Castelló d'Empúries (Girona), excepte una part del territori que es troba en el radi de França, on "es mantindran restriccions pels focus que estan sortint" en aquest país.
Ha anunciat que entre aquest dimarts i el dimecres s'efectuarà el pagament de 4,8 milions d'euros d'indemnitzacions per la DNC en benefici de 13 explotacions i que faltarà pagar durant el mes de gener 1,5 milions de 4 explotacions pendents.
SACRIFICI AVIARI
En paral·lel, es continua amb el sacrifici de l'explotació de la granja de gallines de Bellpuig (Lleida) "amb tota normalitat", ha assegurat el conseller.
"La professionalitat de les instal·lacions, del sector i del ramader ens està facilitant la contenció i les granges analitzades en un radi de 10 quilòmetres han donat totes negatiu", ha celebrat Ordeig, qui ha afegit que si passats els 30 dies no hi ha cap positiu, s'aixecaran les restriccions.