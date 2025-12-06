AMP.- Agro.- Illa encarrega a l'Irta una auditoria dels centres que treballen amb el virus de la PPA

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Destaca que el brot no ha arribat a cap de les 55 granges dins del radi
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encarregat a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoria de tots els centres que treballen amb el virus de la pesta porcina africana (PPA) dins del radi de 20 quilòmetres on s'ha produït el brot.
Ha dit que aquests centres "no són més de 5" i ha defensat auditar les instal·lacions i revisar els protocols de forma preventiva, en declaracions aquest dissabte des del centre de comandament avançat per a la contenció del brot de PPA, a la seu del cos d'Agents Rurals a la Finca de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).
"L'informe ens diu que no podem descartar cap hipòtesi i per tant, per la nostra banda, activem ja aquesta revisió d'instal·lacions i aquesta revisió també de protocols. No podem confirmar res, no podem descartar res", ha resumit.
S'encarrega a l'Irta que conformi un grup de persones expertes i competents, i "idealment" es demanarà també que hi hagi representants de les institucions.
Així, Illa ha emfatitzat que des del Govern hi ha "plena confiança" en aquest institut de la Generalitat.
GRANGES
També ha destacat que el brot no ha arribat a cap de les 55 granges dins del radi, que tenen més de 80.000 animals, i que el nombre de positius és de 13 casos confirmats, amb "més de 70 casos negatius".
La carn dels porcs de granges en aquest radi es començarà a posar en consum al mercat espanyol, i ha insistit que "no hi ha cap risc" en el consum d'aquesta carn per a la salut humana.
També ha dit que "s'està aconseguint aquest objectiu de contenir el brot", que considera la gran prioritat, i per això ha agraït la feina de tots els efectius desplegats i ha demanat als ciutadans complir amb les restriccions d'accés al medi natural.
"Els serveis que tenim de prevenció, de detecció i de resposta són serveis que estan funcionant a un nivell, deixi-m'ho dir així, altíssim", ha sentenciat.
"CONTACTE PERMANENT" AMB EL SECTOR
Ha afirmat que el Govern està en "contacte permanent" amb representants del sector i aquesta setmana es reunirà personalment amb ells.
"S'han començat a desplegar un conjunt de mesures de suport al sector" perquè les empreses puguin mantenir la capacitat productiva i els llocs de treball.
"És clau treballar amb la regionalització", ha subratllat en referència a l'exportació dels productes porcins, perquè la carn de porc de granges fora del radi del brot es pugui exportar fora de la UE.
"Un mercat molt rellevant que ho ha acceptat és Xina, i estem treballant amb el Ministeri d'Agricultura per seguir avançant en aquesta línia", ha exposat.
"Se han empezado a desplegar un conjunto de medidas de apoyo al sector" para que las empresas puedan mantener la capacidad productiva y los puestos de trabajo.
"Es clave trabajar con la regionalización", ha subrayado en referencia a la exportación de los productos porcinos, para que la carne de cerdo de granjas fuera del radio del brote se pueda exportar fuera de la UE.
"Un mercado muy relevante que lo ha aceptado es China, y estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para seguir avanzando en esta línea", ha expuesto.