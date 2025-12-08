AMP.- Agro.- El Govern crea un comitè auditor de 6 experts per revisar laboratoris de PPA

Lorena Sopêna - Europa Press
Ordeig afirma que el brot està "contingut" i que no hi ha positius fora del radi
LLEIDA, 8 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha anunciat la creació d'un comitè auditor amb 6 experts en bioseguretat, un de l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), un altre del Centre de Recerca en Salut Animal (CREsA) i altres quatre que són externs a la Generalitat per analitzar aquells laboratoris i institucions que treballen amb el virus de la pesta porcina africana (PPA).
Així ho ha dit en roda de premsa des de la seu del Departament a Lleida aquest dilluns, en la qual ha explicat que aquest grup està format per "els millors experts" en matèria de bioseguretat i ja està treballant, encara que es reunirà per primera vegada aquest dimarts, coordinat pel director de l'IRTA, Josep Usall.
Estarà format per la doctora cap de l'àrea animal i seguretat biològica del Centre d'Investigació de Sanitat Animal (CISA), Laura Pérez, que actuarà com a coordinadora científica del comitè i també per altres tres membres externs: el cap d'àrea de sanitat animal del centre basc NEIKER-BRTA, Gorka Aduriz; el director del departament de virologia de l'Erasmus MC de Rotterdam (Països Baixos), Massimo Palmarini i el director tècnic i responsable de seguretat biològica i biocontenció de l'Institut Carlos III de Madrid, Gonzalo Pascual.
Per part del CREsA participarà el cap de la unitat d'alta contenció, Xavier Abad, i per part de l'IRTA és part del comitè la responsable de la Plataforma d'Infraestructures de Producció Animal, Diana Ramírez.
Aquest grup definirà un pla d'auditoria per marcar quins protocols, instal·lacions, laboratoris i mostres s'utilitzen i si pot haver-hi "potencial risc" en aquests centres d'investigació, i ha dit que tindran autonomia, suport logístic i els recursos necessaris per dur a terme aquest treball.
Ha insistit a demanar prudència per "no treure conlusions" de proves i informes que, diu, no són concloents, però que tampoc es poden descartar.
"FOCUS CONTINGUT"
A més, Ordeig ha confirmat que la xifra de positius segueix sent de 13: "Tenim el focus contingut. No s'han trobat positius fora del radi", ha afirmat.
En aquest sentit, ha agraït el treball de tots els cossos desplaçats i la "gran intensificació de batudes" que estan fent els caçadors al voltant de Catalunya, fora del focus, per minimitzar el risc de contagi.
Així mateix, també ha agraït als ciutadans el compliment de les mesures i les 1.500 trucades al 112 relacionades amb la PPA que s'han rebut.
COREA DEL SUD ACCEPTA LA REGIONALITZACIÓ
D'altra banda, en referència a les exportacions de porcí ha informat que Corea del Sud, on s'exporten 113 milions d'euros a l'any en productes porcins, ha acceptat la regionalització en el radi de 20 quilòmetres i, per tant, les granges fora d'aquest focus podran seguir exportant el seu producte a aquest país.
També ha afegit que la Xina no ha acceptat la regionalització en aquests 20 quilòmetres i que l'àrea afectada és tota la província de Barcelona el que "genera un impacte important".
Així mateix, ha dit que es treballa conjuntament amb el Ministeri d'Agricultura per aplicar la regionalització en el comerç amb Japó i Filipines.
"Catalunya defensa i defensarà la regionalització per criteris sanitaris, per criteris de treball ben fet", ha insistit.
GRANGES
Pel que fa a les granges ha recordat que són 55 les que estan compreses en el radi de 20 quilòmetres del focus i ha dit que els 35.600 porcs d'engreix d'aquestes granges aniran al circuit comercial per "el curs normal de la seva comercialització" perquè siguin consumits dins d'Espanya.
Així, ha dit que aquesta setmana es garantirà que aquests animals són segurs per anar a l'escorxador i es podran consumir al mercat intern.