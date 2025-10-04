AMP.- Agro.- Girona registra el primer cas de Dermatosis Nodular Contagiosa de boví a Espanya

La Generalitat afirma que es pot seguir menjant la carn i derivats "amb total garantia"
GIRONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El Laboratori Central de Veterinària d'Algete (Madrid) va confirmar divendres el primer focus a Espanya de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en una explotació de bestiar boví a la comarca de l'Alt Empordà (Girona), ha anunciat la Generalitat.
És el primer que es detecta a la península Ibèrica després que a França ja se n'hagin notificat 67 focus i a Itàlia 47, informa aquest dissabte el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en un comunicat.
Aquest dissabte, el conseller Òscar Ordeig ha encapçalat el Comitè de Crisi i Seguiment d'Emergència Sanitària, amb el sector i els directors dels Serveis Territorials d'Interior i Salut del Govern a Girona, i després n'ha informat en una roda de premsa.
Divendres, la secretària general d'Agricultura, Cristina Massot, es va reunir amb els principals representants del sector agrari per explicar-los l'abast de la malaltia i les mesures de contingència.
Davant d'aquesta confirmació i d'acord amb la normativa europea, el Departament ha activat els protocols i mesures immediates en l'explotació afectada i la resta de controls de les zones entorn del focus confirmat.
SENSE AMENAÇA PER A LA SALUT HUMANA
Aquesta malaltia afecta al bestiar boví i no es transmet a les persones ni per contagi ni a través del consum dels seus productes i derivats: "Es pot continuar consumint amb total garantia sanitària la carn i aliments derivats com la llet o formatges", afirma el Govern.
El contagi és només per contacte directe entre animals i indirecte i de forma molt efectiva per mosques, paparres i tàvecs, que poden propagar la malaltia a explotacions properes.
SACRIFIQUEN 123 CAPS DE BESTIAR
Ordeig ha dit que aquest dissabte se sacrifiquen 123 caps de bestiar de l'explotació afectada i s'han activat les mesures previstes en el Pla de contingència per erradicar la malaltia, i ha assegurat que actuen amb màxima celeritat per minimitzar els riscos del sector.
També ha dit que el Departament ha aplicat ràpidament les mesures a l'explotació afectada, segons el reglament europeu: el sacrifici de tots els animals afectats i els susceptibles, la destrucció de productes relacionats (com llet, pells, escombraries o pinso), la neteja, la desinfecció de les instal·lacions i vehicles de l'explotació, i control estricte d'entrades i sortides de persones, vehicles i materials.