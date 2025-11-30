AMP.- Agro.- La Generalitat demana el desplegament de la UME davant del brot de pesta porcina africana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informat aquest diumenge que el Govern ha demanat el desplegament de la unitat de control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per controlar el brot de pesta porcina africana (PPA) a l'àrea de Collserola (Barcelona).
En declaracions des del Departament a Lleida, ha explicat que està previst que els efectius de la UME s'incorporin aquest dilluns per ajudar en les tasques de control cinegètic que ja s'estan duent a terme: "Les primeres informacions ens diuen que demà els podem tenir aquí", ha dit sobre l'arribada de la UME.
També ha dit que s'han trobat més animals morts, tots en el radi de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), encara que no n'ha especificat la xifra.
En aquesta línia, ha defensat treballar de manera "ràpida i coordinada" mobilitzant tots els recursos disponibles, i ha destacat la importància d'augmentar els efectius i augmentar els experts.
NO ANAR A ZONES RESTRINGIDES
També ha insistit en la prohibició d'anar a les zones restringides del parc de Collserola, ha demanat col·laboració ciutadana i ha dit que hi haurà "tolerància zero" amb els qui no compleixin les normes, que seran sancionats si incompleixen les mesures.
"Aquells que posin en risc les actuacions de control cinegètic o la propagació tindran conseqüències", ha advertit, i ha recordat la necessitat de trucar al 112 si algú troba animals morts, davant d'una situació que ha qualificat de crisi sanitària.
CONTROLS EN GRANGES
Preguntat pels controls fets a les granges que són en el radi de 20 quilòmetres del punt on s'ha detectat el brot, ha contestat que ja s'han fet anàlisis als porcs de les 39 granges d'aquesta àrea, en menys de 48 hores, i són "tots negatius".
Ha explicat que és una malaltia que només està afectant a porcs senglars, salvatges, i ha insistit que el que passi en les properes hores en el radi de control "és vital".
També ha destacat que a la zona afectada "hi ha molta carretera" que, diu, actua com a barrera evitant que els porcs senglar puguin moure's de zona.
POSITIUS
Quant als casos positius detectats fins ara, considera important no fer "balls de xifres" perquè la Comissió Europea ha de rebre la notificació oficial, així com els 100 països de fora de la UE als quals s'exporten productes porcins, i ha remarcat que la xifra oficial ha d'oferir-la el laboratori central del Ministeri d'Agricultura.
A més, ha informat que també s'estan fent batudes fora del radi afectat: "Hem demanat a tots els caçadors que ajudin a rebaixar la densitat de porcs senglars".