AMP.- Agro.- Augmenten a 9 els casos de pesta porcina africana en senglars a Catalunya

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
S'incorpora un equip veterinari d'emergències de la Comissió Europea
BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -
El Laboratori Central de Veterinària d'Algete (Madrid) ha confirmat el positiu del virus de pesta porcina africana (PPA) en 7 senglars més trobats morts a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se sumen als 2 primers de la passada setmana, també a Cerdanyola.
Amb aquests nous casos es confirma la presència de la malaltia en un total de 9 animals salvatges, tots a la mateixa zona, i que els seus positius s'han notificat a la Comissió Europea i a l'Organització Mundial de la Sanitat Animal (OMSA), informa el Ministeri d'Agricultura aquest dimarts en un comunicat.
Els serveis veterinaris oficials de Catalunya, en col·laboració amb el Ministeri, han delimitat una zona de control i vigilància en un radi de 20 quilòmetres entorn dels casos detectats, on s'ha prohibit caçar per evitar el desplaçament dels senglars i que el virus es pugui estendre.
També s'han reforçat actuacions de recerca i trampeig, amb personal específicament format i coneixedor de la zona, per reduir la població de senglars silvestres.
Els serveis veterinaris oficials i Agents Rurals, amb la col·laboració de la Unitat Militar d'Emergències (UME), Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Local, vigilen l'accés de personal no autoritzat a la zona infectada, que inclou el Parc de Collserola.
En total s'han mobilitzat 120 membres d'Agents Rurals amb 26 equips de treball per buscar nous cadàvers i instal·lar paranys, així com 117 efectius de la UME equipats amb estacions de descontaminació, equips de gestió de captures en condicions de bioseguretat per dur-los a laboratoris i centres d'incineració, i drons per a zones àmplies i detecció nocturna amb infrarojos.
NO HI HA CASOS A GRANGES
El Ministeri assegura que han resultat negatives les mostres agafades a les explotacions de bestiar porcí localitzades a l'àrea de 20 quilòmetres entorn de la zona infectada.
Però afirma que es manté un alt nivell d'alerta amb reforç de vigilància passiva i bioseguretat, tant a Catalunya com a la resta de comunitats autònomes.
NO AFECTA LES PERSONES
A més, a petició del Ministeri, aquest dimarts s'ha incorporat l'Equip Veterinari d'Emergències de la Comissió Europea, format per experts epidemiòlegs per avaluar sobre el terreny les mesures desplegades i emetre recomanacions per reforçar les actuacions que permetin controlar la malaltia al més aviat possible.
Des del Ministeri recorden que la PPA és una malaltia que no afecta les persones, ni per contacte amb els animals ni per menjar productes derivats.