Abascal diu que molts homosexuals voten Vox i no necessiten més bandera que l'espanyola

Afirma que Macron augurava disturbis a França si era Le Pen qui guanyava les eleccions



BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox i candidat a presidir el Govern espanyol, Santiago Abascal, ha defensat aquest dissabte que molts homosexuals no necessiten la bandera LGTBI en edificis oficials, sinó l'espanyola: "Els homosexuals, molts dels quals ens voten, se senten representats per aquesta bandera que els acull".

Ha protagonitzat un acte davant unes 600 persones al costat de la platja de Barcelona amb el secretari general del partit, Ignacio Garriga; el diputat del Parlament Joan Garriga; el diputat del Congrés i cap de llista per Barcelona per a les eleccions generals, Juan José Aizcorbe, i la nova presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó.

També ha dit que "hi ha moltes persones homosexuals que no se senten representades per cap tipus de lobby i que no pensen que la seva sexualitat és el centre de la seva vida".

A més, ha assegurat el seu "respecte a totes les persones de qualsevol tipus independentment de la seva orientació sexual", encara que ha reiterat que en els edificis oficials només hi ha d'haver les banderes espanyola, autonòmica i municipal.

SÁNCHEZ: "FINS ALS NASSOS DEL MENTIDER"

Ha retret al president del Govern central, Pedro Sánchez, que enarbori la bandera LGTBI, i també la bandera obrera malgrat ser "culpable de la ruïna del poble, convertint-se en un perill per a les famílies, amb aquesta immigració massiva i il·legal", que ha contrastat amb la immigració legal que s'integra, i ha posat com a exemple positiu els hispanoamericans.

"Els espanyols estan fins als nassos del mentider que ha ocupat el Palau de la Moncloa", ha dit, i l'ha acusat de mentir els seus votants quan els va dir que no anava a pactar amb l'independentisme ni amb Podem.

"ELS CARRERS SÓN NOSTRES TAMBÉ"

Abascal ha dit en català "els carrers són nostres també" per afirmar que Catalunya no és només de l'independentisme.

"Amb l'arribada de Vox a València i a Balears es garantirà el dret a escolaritzar els fills en totes les etapes educatives en la llengua comuna", ha assegurat.

FRANÇA

Abascal s'ha referit també als disturbis a França per afirmar que l'avui president Emmanuel Macron havia advertit en la seva campanya electoral que una victòria de Marine Le Pen (RN) és el que comportaria disturbis.

Per a ell, el que està passant a França "no és una anècdota: és un problema estructural".

IGNACIO GARRIGA I AIZCORBE

Ignacio Garriga ha obert l'acte dient que "ha començat el compte enrere" de l'independentisme català, encara que creu que caldrà temps per revertir-ne els efectes, però ha assegurat que hi ha una majoria social de catalans a favor d'aquesta reversió.

Aizcorbe ha afirmat que en les generals a Catalunya s'enfronten al PSC, als independentistes i "als tebis", als quals ha acusat de covards i submissos.