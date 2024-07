Abascal confirma que Vox sortirà dels governs autonòmics i retira el seu suport parlamentari a Balears

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmat aquest dijous que la seva formació sortirà dels governs de coalició amb el PP a Aragó, Comunitat Valenciana, Murcia, Extremadura i Castella i Lleó i retirarà el suport parlamentari a Balears, on els 'populars' governen en minoria, per passar a ser una oposició "lleial i contundent" a les regions citades.

Així ho ha traslladat en una declaració retransmesa en vídeo al final de la reunió del Comitè Executiu Nacional (CEN) que Vox havia convocat amb caràcter d'urgència després del vistiplau del PP al repartiment de menors migrants no acompanyats per les autonomies per alleujar la càrrega de Canàries, plantejat pel Govern central i una línia vermella pels d'Abascal.

En la seva intervenció, el president de Vox ha traslladat que l'Executiva del seu partit "ha constatat" que els pactes subscrits amb el PP "estan trencats com a conseqüència de l'agressió" del president 'popular', Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusat de "obligar als seus presidents autonòmics a pactar amb Pedro Sánchez el repartiment de 'menas' il·legals". I ho va fer, segons ha denunciat, "sabent que el seu soci, al que han mentit i confós, no estava d'acord" amb tal mesura.

Així, ha explicat que la ruptura dels pactes es materialitzarà amb la dimissió dels quatre vice-presidents autonòmics (Alejandro Nolasco, Aragó; Vicente Barrera, Comunitat Valenciana; José Ángel Antelo, Murcia; i Juan García-Gallardo, Castella i Lleó) i Vox retirarà el seu suport parlamentari al PP a les regions, la qual cosa inclou Balears. "Vox passarà a exercir una oposició tan lleial i contundent com en la resta d'Espanya", ha agregat, afirmant que la seva formació no té "inclinació a les cadires".

Abascal ha assegurat que Vox "ha cedit potser de vegades massa per salvaguardar" els governs autonòmics amb la vista posada a "consolidar una alternativa nacional", però ha lamentat que és "impossible pactar amb qui no vol fer-ho" i "pretén imposar polítiques de fronteres obertes".

IMPEDIR PRIMER, TORPEDINAR DESPRÉS

Al·ludia així a Feijóo, al que ha acusat "primer d'impedir i després de torpedinar" els acords en les autonomies. En aquesta línia, ha arremès contra el líder 'popular' per "pactar permanentment amb l'autòcrata corrupte" de Sánchez.

El líder de Vox ha volgut remarcar el rebuig de la seva formació a la immigració il·legal, del que han advertit "per activa i per passiva", per generar "inseguretat, delinqüència i un cost econòmic cada dia major a tots els espanyols". "Ningú ha votat a Vox i m'atreveixo a dir al PP perquè continuï la invasió d'immigració il·legal i de 'menas", ha subratllat.

Segons la proposta de l'Executiu, les autonomies en les quals PP i Vox governaven en coalició acollirien un total de 110 menors migrants: Aragó, 20; Castella i Lleó, 21 menors; Comunitat Valenciana, 23; Extremadura, 30; i Murcia, 30. Balears, on els 'populars' governen en minoria gràcies al suport extern dels d'Abascal per un acord d'investidura, acolliria deu. En el PP creuen que trencar els pactes per acollir "entre 10 i 30 menors" sona a "excusa".

Vox va entrar en un govern autonòmic per primera vegada a Castella i Lleó, on ostentaven la Vice-presidència i tres conselleries. Després van arribar la Comunitat Valenciana, on Vox té la Vice-presidència, dues conselleries i la Presidència de les Corts; Murcia, on també tenen la Vice-presidència i dues conselleries; Aragó, una Vice-presidència, dues conselleries i la Presidència del Parlament; i Extremadura, una conselleria. Les cinc comunitats autònomes ja han aprovat els pressupostos per al proper exercici.

La formació de Santiago Abascal ja va deslligar aquest matí la ruptura dels pactes subscrits en les autonomies dels governs en coalició amb els 'populars' als ajuntaments.