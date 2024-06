El PSC guanya a Catalunya amb el 30,63% dels vots, seguit per Junts, ERC i PP

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El PSC ha guanyat aquest diumenge les eleccions europees a Catalunya en obtenir el 30,63% dels vots, seguit de Junts (18,02%), ERC-Ara Repúbliques (14,82%) i PP (13,77%) amb el 99,96% escrutat.

Els segueixen Vox (6,18%), Podem (4,6%), Comuns Sumar (4,3%), Salf (2,81%) i Pacma (1,3%).

Quant a Cs, aconsegueix el 0,55% dels vots i es queda sense representació a l'Eurocambra.

Els socialistes mantenen el primer lloc amb 732.362 vots, una xifra una mica inferior a 2019, mentre que Junts també reté un segon lloc, però amb una major pèrdua de vots --passa de 981.357 vots a 430.925--, un descens que també acusa ERC-Ara Repúbliques --de 727.039 vots a 354.247--.

Vox passa de 68.286 a 147.946 vots; el PP també puja, de 176.752 vots a 329.459; Podem i Comuns, que a diferència de fa cinc anys s'han presentat separats, han tingut 110.175 i 102.831 vots, respectivament.

GRANS MUNICIPIS

Per províncies, el PSC ha guanyat a Barcelona i Tarragona, i Junts ho ha fet a Girona i Lleida; en ciutats metropolitanes com Barcelona, Badalona, Cornellà i L'Hospitalet de Llobregat s'han imposat els socialistes, però també ho han fet en localitats gironines com Blanes, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, La Jonquera i Figueres, encara que Junts s'ha imposat a la capital.

El PSC ha guanyat a la ciutat de Tarragona, així com en altres importants localitats, com Reus i Salou; també ho ha fet a la capital lleidatana, així com en localitats com Vielha, La Pobla de Segur i La Seu d'Urgell.