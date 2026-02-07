8.000 persones es manifesten a Barcelona per Rodalies segons l'Ajuntament, 30.000 segons convocants

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
Unes 8.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, i 30.000 segons xifres dels organitzadors, han participat en la manifestació convocada aquest dissabte al migdia per l'Assamblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República (CdRep) sota el lema 'Prou! Única via: independència!', en protesta per la situació de Rodalies.
Els manifestants han iniciat la marxa enfront del monument de Rafael Casanova i han baixat per la plaça d'Urquinaona --on tres persones han cremat una bandera espanyola-- i a través de la Via Laietana cap a la plaça de Sant Jaume, on ha culminat la marxa.
PARLAMENTS
Després d'arribar a plaça Sant Jaume, el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Lluís Llach, i el president del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, han fet sengles parlaments per tancar l'acte, on han apuntat al tracte "colonial" d'Espanya com a causant de la situació en Rodalies.
Tots dos dirigents han celebrat i agraït als presents la seva assistència i han atribuït part de la situació de Rodalies a un suposat espoli fiscal a Catalunya, textualment.
Llach ha expressat que la causa que va originar els corts en Rodalies no va ser el mal temps, sinó "l'incompliment, l'estafa de l'execució dels pressupostos a Catalunya i l'abandonament sistèmic d'Espanya a Catalunya".
Domingo ha dirigit les seves queixes cap al "dèficit fiscal" que sofreix Catalunya i ha afirmat que l'espoli a Catalunya és, en les seves paraules, descomunal.
Aquest mateix dissabte a la tarda, a partir de les 17 hores, està prevista una nova manifestació a la capital catalana convocada per plataformes d'usuaris de transport públic.