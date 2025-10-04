AMP.- 70.000 manifestants a Barcelona per Gaza segons la Urbana i 300.000 segons els convocants

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 70.000 persones segons l'Ajuntament de Barcelona i 300.000 segons els convocants (Prou Complicitat amb Israel) s'han manifestat aquest dissabte en suport a Gaza i per la fi del comerç d'armes i relacions amb Israel.
La marxa ha començat poc després de les 12 en els Jardinets de Gràcia i ha desembocat a l'Arc de Triomf, on s'ha llegit el manifest de la concentració i s'ha desplegat una gran pancarta en suport a Palestina.
Cap a les 15 està previst que comenci l'acte final de la iniciativa, amb parlaments de diferents entitats i persones del món de la cultura.
La manifestació a Barcelona, convocada per l'entitat Prou Complicitat amb Israel sota el lema 'Parem el genocidi a Palestina, fi al comerç d'armes i a les relacions amb Israel, per un embargament integral', ha comptat amb el suport de més de 640 organitzacions i sindicats.
PARTITS I SINDICATS
Entre la ciutadania han acudit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la portaveu del PSC, Lluïsa Moret; el president i la secretària general d'ERC, Oriol Junqueras i Elisenda Alamany; la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i les coordinadores del partit, Gemma Tarafa i Candela López; la portaveu de la CUP, Su Moreno, i el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros.
Els assistents han cridat lemes i càntics com 'Des del riu fins al mar, Palestina vencerà' i 'Free free Palestine', mentre que alguns activistes han fet pintades en tendes de roba, locals de restauració i bancs del passeig de Gràcia ratllant-los de "còmplices del genocidi" i obligant-los a baixar les seves persianes.
A més, una columna de taxistes ha interceptat la manifestació per Gran Via després d'una marxa lenta des de la plaça Espanya.
"ESTATS CÒMPLICES"
Representants de Prou Complicitat han llegit un manifest que assegura que "els Estats còmplices del nord global, entre ells Espanya", han decidit assumir la legalització d'un genocidi del poble palestí amb el suport a l'anomenat pla Trump-Netanyahu per a Gaza, segons afirmen.
El manifest afirma que aquest pla "viola la resolució 1514 de l'ONU sobre descolonització i nega el dret d'autodeterminació de Palestina".
També diu que Israel "ha deixat clar que continuarà el seu genocidi contra el poble palestí", i ha assegurat que ho fa a plena llum del dia, en les seves paraules, confiant en la impunitat que li atorguen governs i empreses còmplices.
"Israel porta 76 anys expulsant, empresonant i assassinant al poble palestí a tota Palestina. I el món -o gran part d'ell- segueix mirant cap a un altre costat", afegeix.
"EMBARGAMENT MILITAR INTEGRAL"
Per això, ha exigit a la Unió Europea que posi fi a l'acord d'associació amb Israel i a tots els convenis, a més del "embargament militar integral" i la fi de totes les relacions diplomàtiques, culturals, esportives i econòmiques.
També ha demanat al Govern i a tots els partits del Congrés que s'acabi el comerç d'armes i tecnologia militar, i la fi "de la persecució i criminalització de la solidaritat amb Palestina, derogant la Llei Mordassa".
Així mateix, ha instat a l'Ajuntament de Barcelona que no es permeti que al Port de Barcelona "arribin vaixells involucrats en el tràfic d'armes amb Israel".