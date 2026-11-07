Tellado demana "abaixar-li el volum a Rufián i les seves bufonades i pujar-ho a polítics seriosos"

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha demanat aquest dissabte "abaixar-li el volum a Rufián i a les seves bufonades i pujar-li el volum a polítics seriosos" com el candidat al Congrés per Barcelona i alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol.
Ho ha manifestat en un acte de precampanya a la biblioteca Foix del barri de Sarrià de Barcelona, que ha obert el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i en el qual han participat Albiol i el president del PP català.
Tellado ha lamentat que durant anys les lleis hagin quedat en mans de "personatges" com el cap de llista d'ERC per a les eleccions generals, Gabriel Rufián, i ha demanat retornar-les a les mans de servidors públics com Albiol.
SEGURETAT I OCUPACIÓ
Ha acusat el PSOE i els seus socis de Govern de negar un problema de seguretat mentre el PP dóna veu als qui ho pateixen; que l'Executiu vegi com un dret ocupar una casa, mentre que el PP ho veu com a delicte en el Codi Penal; i que el Govern legisli a favor dels delinqüents en comptes de perseguir els multirreincidentes, segons ell.
Per tot això, ha acusat el Govern de Pedro Sánchez, no solament de mirar cap a un altre costat, sinó de posar-se "del costat dels qui incompleixen, del costat dels delinqüents".
Ha insistit que PSOE, ERC i Frente Amplio tenen "màniga ampla" amb els delinqüents i ha lamentat que els qui paguen les factures de les seves polítiques són la senyora gran que no s'atreveix a sortir de casa a la tarda, el comerciant a qui rebenten la persiana repetidament i la família que torna de vacances i troba ocupada la seva casa.
En contraposició, ha destacat el model d'Albiol a Badalona de "més seguretat, més tranquil·litat, més convivència" i ha dit que el 29 de novembre va de triar això o la Barcelona d'Ada Colau i el PSC: "O caos o peu en paret. O llei de la selva o Estat de dret".
"Sense autoritat no hi ha seguretat, i sense seguretat no pot haver-hi llibertat", i ha assegurat que el PP tindrà tolerància zero amb els ocupes per expulsar-los en un màxim de 48 hores, amb la delinqüència i la multirreincidència.
ACCIDENT I DIMISSIÓ DE PUENTE
Tellado ha criticat que Rufián felicités "d'amagat" i a cau d'orella a l'exministre de Transports, Óscar Puente, després de presentar la seva dimissió arran de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo).
Ha titllat a Rufián de "aprenent de portaveu del Partit Socialista" i ha dita que cal tenir poca vergonya per felicitar a Puente pel seu treball al capdavant del Ministeri després de 116 morts en tres accidents ferroviaris, un d'ells a Catalunya.
"Estem assistint a la traca final del 'sanchisme", segons Tellado, que augura la recta final d'un règim que s'esgota i que ha deixat al descobert la incompetència i la corrupció massiva, ambdues especialment unides durant la setmana passada, segons ell.
En aquest sentit, ha dit que "quan introdueixes en transports una organització criminal" és difícil que funcionin els trens de rodalies i Rodalies i l'alta velocitat.
Tellado creu que el PSOE va canviar "a un ministre delinqüent per un ministre incompetent", en relació amb José Luis Ábalos i Puente, i ha titllat a aquest de 'hooligan' per la seva conducta a les xarxes socials mentre Espanya estava sense Pressuposats.
Ha celebrat que tot estigui en mans de la justícia espanyola i europea ja que sembla que "no solament van robar dels diners públics d'Espanya, també dels fons europeus destinats al manteniment" de la línia ferroviària, i que això seria una caricatura si no fos perquè hi ha 116 morts.
A més ha afirmat que, mentre Puente dimitia, el president d'Adif va blindar el bonus a la seva cúpula, "rascant de la tragèdia fins a l'últim minut".
També s'ha referit irònicament al president de la Generalitat, Salvador Illa, com el gendre ideal, l'únic i l'últim escuder que li queda a Pedro Sánchez: "A saber per què".