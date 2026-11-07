ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
TARRAGONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol i candidat del PSOE a la reelecció en les eleccions generals, Pedro Sánchez, ha situat el vot i la mobilització com la millor recepta contra el que qualifica d'involució: "Fins i tot el Papa Lleó XIV ha votat", ha dit al·ludint a la seva participació en les eleccions de mig mandat als Estats Units.
Ho ha dita aquest dissabte en un acte de precampanya al Refugi 1 del Moll de la Costa del Port de Tarragona, on també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i cap de llista al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu; l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i la cap de llista del PSC al Congrés per Tarragona, Ione Montalvo, davant unes 2.000 persones segons el PSC.
"Si votem en massa, enviem a casa Feijóo i a Abascal, així que a votar, a guanyar i a governar quatre anys més", ha dit el president, que pronostica que el que defineix com a onada de la ultradreta s'enfonsarà a Espanya, igual que ha passat al Brasil i els Estats Units.
"Així que ho sento per Feijóo i Abascal, que es volien pujar a l'onada de la ultradreta, perquè aquesta onada s'està enfonsant", ha incidit.
"INSPIRACIÓ" PER A CIUTADANS PROGRESSISTES
Ha assegurat que en el context internacional Espanya ha estat "inspiració" per a progressistes de tot el món, i que els progressistes s'han oposat a la guerra a Iran igual que fa 20 anys van rebutjar el conflicte a l'Iraq.
"Seguirem sent el far, anem a seguir inspirant al món. Ho vam fer el 2023, ho ha fet els Estats Units, ho ha fet el Brasil i ho farà Espanya el proper 29 de novembre", i ha reivindicat la posició del Govern central contra la inversió del 5% del PIB en defensa, per seguir apostant pels serveis públics.
"ESPANYA ES GOVERNA DES D'ESPANYA"
A més ha criticat que la ultradreta quan ha governat a nivell global només ha aportat "odi, mentides i motoserres".
"Espanya es governa des d'Espanya, no des de Washington, no des de Tel Aviv, no des de Buenos Aires, no des de Moscou, sinó des d'Espanya. No anem a permetre que el nostre país sigui la terminal ni el pati del darrere de la internacional d'ultradreta", ha insistit.
RESPOSTA A MILEI
També ha respost el president argentí, Javier Milei, que va comparar el socialisme amb el feixisme en la Cimera Iberoamericana: "No anem a permetre que Milei defineixi el socialisme, perquè el socialisme el va definir per exemple un gran català com Ernest Lluch quan va aixecar la sanitat pública en el nostre país. El socialisme, la seva història està plena d'homes i dones que van patir la repressió".
En aquest sentit, ha tornat a declarar-se orgullós de ser "'zurdo'" enfront de qui ho diu com una desqualificació, i ha posat en valor la tasca del Govern per pujar el salari mínim i augmentar la inversió en dependència, entre altres àmbits.
BLINDAR L'AVORTAMENT EN LA CONSTITUCIÓ
També ha defensat els drets que ha conquistat aquest Executiu, i ha reiterat el seu compromís de blindar el dret a l'avortament en la Constitució la propera legislatura.
El president ha assegurat que enarboren la causa feminista i ha acusat PP i Vox de voler revisar l'avortament juntament amb altres lleis com la d'eutanàsia: "Jo també tinc mare i tinc dues filles, però això no em fa ser feminista. Ser feminista és no retallar els drets de les dones".
ACCIDENT D'URDA
En referència a l'accident ferroviari d'Urda (Toledo), ha dit que davant les crisis i les tragèdies l'important és la resposta que es dona, que és "el que diferència als uns i els altres".
"Nosaltres sempre hem fet el mateix, hem donat la cara enfront d'aquells que van donar l'esquena a les víctimes i van donar l'esquena a les seves responsabilitats", i ha dit que una de les lliçons d'aquest accident és que s'ha trigat 15 anys a revertir les retallades en la infraestructura després de la crisi financera de 2010, a la qual creu que es va donar una resposta neoliberal equivocada.
Per això ha reivindicat la importància d'un Govern que es comprometi amb els serveis públics i "no retallar-los", cosa que, afirma, està en disputa en les properes eleccions.
SALARI MÍNIM
Ha defensat la gestió econòmica del Govern i que han demostrat que es pot crear ocupació pujant alhora el salari mínim, i ha afegit que ho pujaran "tots els anys que governi l'esquerra".
Apuntant directament a PP i Vox, ha criticat que les seves propostes són una "historia interminable" de retallades i ha acusat als populars de només escoltar als empresaris.
"Espanya lògicament escolta a la patronal i als sindicats, però és una decisió que pren el Govern d'Espanya. El Partit Popular diu: 'No, no; jo, el que diguin els empresaris', aquells empresaris que guanyen 400.000 euros a l'any i que els molesta que se'ls pugi el sou a aquells que guanyen 18.000 euros a l'any", ha remarcat.
PENSIONS
També ha acusat als partits de dreta de voler revisar el sistema de pensions, que és la "clau de volta" del sistema del benestar.
"Si tant els preocupa la sostenibilitat de les pensions, que parlin amb la patronal, que se sentin amb els sindicats i que millorin els salaris de la classe mitjana", ha dit.
Ha sostingut que no cal ser pensionista per mobilitzar-se per una pensió digna ni ser dona per a ésser feminista ni jove per defensar la causa de l'habitatge, i que en això resideix "la força d'un país".
"EL MILLOR ESTÀ SEMPRE PER VENIR"
Ha assegurat que Espanya és un país d'esperança i que "el millor està sempre per venir", remarcant que, després de 8 anys de Govern, no hi ha prou amb una majoria simple, apel·lant així a construir una majoria àmplia i progressista per arribar més lluny en matèries socials i conquesta de drets.
Així, ha advertit que Feijóo i Abascal són un "viatge al passat" però Espanya necessita 4 anys més d'avanç, per la qual cosa ha tornat a destacar la importància de votar.