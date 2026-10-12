La militància de la CUP ratifica que no es presentaran al 29N, per un 68,9% de vots

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
La militància de la CUP ha ratificat en votació online la decisió de dissabte de la Mesa Nacional de no presentar-se a les eleccions generals, amb un 68,9% de suports a aquesta decisió, informa en un comunicat.
També hi ha hagut un 27,1% de vots contraris i un 1,6% d'abstencions, han anunciat aquest dilluns en roda de premsa el secretari general de la CUP, Non Casadevall, i la portaveu, Su Moreno.
L'acord de la Mesa va ser dissabte que la CUP no impulsi una candidatura "en tant que actualment no es donen les condicions polítiques per fer-ho".
CAP A "UNA FORÇA ORGANITZADA"
Aquest dilluns, Casadevall ha justificat la decisió per la voluntat d'actuar "amb honestedat política i de prioritzar la construcció de les condicions necessàries per fer avançar el país nacional i socialment".
A més ha assegurat que aquest objectiu no pot començar "des de la urgència d'una convocatòria electoral".
Per a ell, aquestes eleccions es convoquen davant d'una dicotomia entre el PSOE i l'extrema dreta, i cal desmarcar-se'n: "No només fa falta una candidatura electoral, sinó una força social organitzada que ho esmeni per complet".
LA VAGA GENERAL, "PUNT D'INFLEXIÓ"
Su Moreno hi ha coincidit, en demanar que "tothom participi activament de l'escenari que s'obre", mobilitzant-se als carrers i construint un poder polític.
Per això, ha considerat que la vaga general prevista per a novembre ha de ser un "punt d'inflexió".