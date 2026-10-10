La CUP no es presentarà a les eleccions i ho ratificarà en una votació online

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La Mesa Nacional de la CUP ha decidit no presentar-se a les eleccions generals i ho sotmetrà a una votació online de la militància.
Ho ha decidit aquest dissabte la Mesa Nacional, màxim òrgan de direcció política de la CUP, informa en un comunicat.
La votació online serà aquest diumenge des de les 7.00 durant 24 hores, i dilluns pel matí els portaveus n'anunciaran el resultat en roda de premsa.
"NO ES DONEN LES CONDICIONS POLÍTIQUES"
L'acord pres és que "la CUP no impulsarà una candidatura electoral per concórrer a les properes eleccions espanyoles del 29 de novembre en tant que actualment no es donen les condicions polítiques per fer-ho".
La Mesa Nacional ha discutit "diversos documents i plantejaments proposats" tant per les Assemblees Territorials com per la mateixa Mesa i el Secretariat Nacional.