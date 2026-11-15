Abascal demana suport a votants de PSC i independentistes contra el "califat islàmic"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Afirma que el 29N és una "elecció existencial"
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)
El candidat de Vox a presidir el Govern, Santiago Abascal, ha demanat el vot als catalans d'altres partits, inclosos el socialista i els independentistes, al·legant que el problema a abordar és de tota Catalunya contra "el califat islàmic".
En un míting aquest diumenge a Cornellà (Barcelona), ha apel·lat "als qui van votar a altres forces polítiques, fins i tot al Partit Socialista. Als qui van votar aquí a partits separatistes i que avui se n'han adonat que el problema no és entre catalans i castellans".
"El problema és dels catalans en el seu conjunt, amb el califat islàmic al qual ens han condemnat des de Pujol fins al PSC d'Illa", ha dit a continuació.
Abascal ha protagonitzat un acte de campanya a l'Auditori de Cornellà al costat del secretari general del partit, Ignacio Garriga; el cap de llista al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, i el portaveu al Parlament, Joan Garriga.
MISSATGE A CATALUNYA
Dirigint-se a l'electorat català, ha dit que no és el mateix ser de Vox a Madrid que ser-ho a Catalunya, encara que en els últims anys han rebut més recolzament social: "A una part de la societat catalana l'havien enverinat. Hi havia un odi, una intolerància espontània pels carrers, que avui no existeix. Avui la intolerància és organitzada".
També s'ha referit a aquells que es concentren enfront dels actes de Vox, cosa que veu "fora de la Catalunya real" i considera part d'un muntatge.
Així, ha assegurat que les preocupacions a Catalunya i a tota Espanya són les mateixes: "Els problemes de debò, no del que parla Rufián quan surt en un míting disfressat parlant de Companys; o Bustinduy, l'energumen aquest que és ministre i que insultava el nostre company Figaredo l'altre dia a la televisió".
CONTRA SÁNCHEZ
El líder de Vox ha demanat una mobilització massiva i ha demanat estar alerta davant el que qualifica de paranys i violència.
Ha qualificat aquests comicis d'elecció existencial perquè "Espanya no resisteix 4 anys més de Pedro Sánchez" i ha acusat el Govern de destruir els serveis públics, per la qual cosa Vox es presenta per respondre l'emergència que considera que viu Espanya.
Ha assegurat que Espanya està governada per una "màfia criminal mentidera, traïdora i destructora del sector públic" i ha advertit que no tenen guanyades les eleccions, a més d'acusar el Govern de preparar un parany amb la 'llei de néts'.
Considera que Sánchez comença a tenir por de no guanyar els comicis malgrat que, diu, té paranys i violència preparades, per la qual cosa ha advertit que el resultat electoral "s'accepta si no hi ha paranys".
LES TRES BANDERES DE SÁNCHEZ
Ha fet referència a l'aparició de Sánchez amb una bandera espanyola en un míting aquest diumenge i ha remarcat que és la bandera de la unitat d'Espanya i pertany a tots: "És la del Pedro però no la mereix, i dic que no la mereix perquè el Pedro avui només té dret a agafar la bandera del Marroc, la bandera de Bildu i l''estelada".
Ha reiterat que el socialista és "el candidat del Marroc" i ha reivindicat les aliances internacionals de Vox; entre elles, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la líder d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, i Marine Le Pen, que ja veu com a presidenta de França.
CONTRA ELS QUE "VÉNEN A COBRAR"
També ha posat el focus en la immigració i ha apuntat que Vox no rebutja les persones que venen de fora sinó els que "venen a cobrar les ajudes socials", i ha qualificat de traïdors els polítics que, afirma, ho han permès.
En aquest sentit, ha atribuït a l'arribada de migrants els problemes en l'accés a l'habitatge: "Han obert la porta a 6 milions de persones a Espanya i no han construït pràcticament ni un punyeter habitatge. No és possible donar habitatge a la gent si obrim les nostres portes, diem que hi cap tota Àfrica o tota Amèrica a Espanya i no es construeix habitatge".
"Fora d'Espanya els delinqüents, els mafiosos, les bandes, els assassins, els violadors i els lladres! I fora d'Espanya els que han vingut aquí a viure de les ajudes socials que necessiten els espanyols! Això no és cap tipus de fòbia, això és un amor gegantí a nostre propi poble", ha emfatitzat.
"ARRIBAR A FINAL DE MES"
Sobre la situació econòmica, ha criticat la proposta de Sánchez d'augmentar impostos als fons propietaris d'habitatge i ha demanat al president que se "segui amb els de l'Ibex, un a un" per dir-los que han tingut més beneficis durant el seu Govern mentre que, ha lamentat, és difícil trobar ciutadans que ara visquin millor que fa 8 anys.
"Em sembla molt bé que les grans empreses tinguin beneficis també. Però el que m'importa de debò és que la gent pugui arribar a final de mes", ha dit, i ha insistit que també ha empitjorat l'estat dels serveis públics com la sanitat, l'educació i el sistema ferroviari, entre d'altres.
Així, ha assegurat que els diners que s'havien de destinar a la xarxa ferroviària s'han gastat en 'mossegades', i, en referència a l'apagada del 2025, ha sostingut que "no li havia passat ni a Zapatero ni a Aznar ni a Rajoy ni a González ni a Calvo Sotelo ni a Suárez ni a Franco ni a la República".