AMP.- 23J.- Junts assegura que no els consta "cap contacte oficial" de dirigents del PSOE o Sumar

Estenen la mà a ERC, CUP i entitats independentistes per "refer l'unitat"



BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat aquest dilluns que, fins al moment, no els consta "cap contacte oficial" de dirigents del PSOE o Sumar amb representants de la seva formació, i tampoc que el dirigent d'En Comú Podem Jaume Asens hagi cridat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Així ho ha manifestat en roda de premsa a l'acabar una reunió de l'executiva que s'ha allargat dues hores i mitjana, després dels resultats d'unes eleccions generals que han comportat que els set escons de Junts siguin claus per a una possible investidura del candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

Després que Sumar hagi encarregat a Asens liderar les converses amb Junts, Rius ha insistit que no investiran a Sánchez "a canvi de res" i que negociaran a base a l'autodeterminació i l'amnistia.

"Què està disposat a fer Pedro Sánchez per convèncer-nos que li donem suport? La pilota està a la seva teulada i fa temps que defuig aquesta qüestió", ha lamentat el portaveu de Junts, després d'acusar els socialistes de no haver fet cap proposta en els últims anys per intentar desbloquejar el conflicte entre Cataluya i la resta d'Espanya.

Després d'evitar avançar cap escenari, també el d'una possible repetició electoral, ha defensat que Junts "no va a bloquejar gens i sí a desbloquejar aquest conflicte que fa anys que dura".

A l'espera que Sánchez expliqui què proposa, ha avisat al president del Govern que "contra Catalunya no es pot governar" si es vol estabilitat, i creu que els resultats electorals han permès veure que el conflicte català no està resolt.

FISCALIA

Sobre que la Fiscalia hagi demanat al jutge Pablo Llarena que reactivi les euroórdenes contra Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, ha ironitzat amb que no sap "si és el primer gest que fa Pedro Sánchez per garantir" la governabilitat de l'Estat.

"És curiós que, en un moment, és indispensable per formar govern, i al següent és el mateix Estat el que ordena i demana l'arrest de Puigdemont", ha enlletgit Rius, després de reiterar que l'expresident català cerca una solució col·lectiva al conflicte i no personal.

REFER L'UNITAT

A més de prendre nota de l'abstenció a Catalunya, ha estès la mà a ERC, CUP i a les entitats independentistes a "refer l'unitat independentista", qüestió que ha assegurat que porten temps reclamant, perquè hi hagi unitat estratègica i un front comú a Madrid.

Per Rius, aquest front comú a Madrid hauria de basar-se en els principis del dret a l'autodeterminació i l'amnistia.