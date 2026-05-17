Joaquín Corchero - Europa Press
Puja a totes les províncies, amb Granada al capdavant amb +9,07 i Jaén a la cua amb +6,63
SEVILLA, 17 maig (EUROPA PRESS) -
La participació en les eleccions autonòmiques arriba aquest diumenge al 52,15% a Andalusia fins a les 18 hores, 7,64 punts més que en els comicis de juny de 2022, segons les dades consultades per Europa Press al web de seguiment electoral de la Junta d'Andalusia amb dades del 99,9% de les taules.
La província de Còrdova, amb el 55,12%, és la que registra més índex de participació, mentre que Huelva és la que té de moment menys mobilització, amb el 48,1%.
Totes les províncies augmenten la participació en relació a les autonòmiques de juny de 2022, amb Granada al capdavant amb 9,07 punts més, enfront de Jaén, que registra el menor ascens amb 6,63.
Per províncies, a Almeria han participat ja un 50,36% dels votants amb dret a sufragi, enfront del 41,77% que ho va fer fa quatre anys: 8,59 punts més.
A Cadis ja ha votat el 48,58% del cens, enfront del 41,36% dels últims comicis autonòmics, per la qual cosa ha crescut la participació en 7,22 punts.
A Còrdova, el nivell de participació arriba al 55,12%, mentre que al juny de 2022 va ser del 48,48%, amb el qual s'incrementa l'anterior registre en 6,64 punts.
A Granada, han exercit fins al moment el seu dret al vot el 53,54% de la població amb dret a vot, 9,07 punts més que fa prop de quatre anys, quan es va arribar a aquesta hora amb un 44,47%.
A Huelva ha participat ja un 48,1% dels ciutadans, enfront del 39,89% que ho va fer al juny de 2022, la qual cosa significa 8,21 punts d'ascens.
A Jaén, el 53,82% de l'electorat ha anat a les urnes, enfront del 47,21% que ho hi havia fet fa quatre anys, per la qual cosa puja la participació en 6,61 punts.
A Màlaga, el 50,66% dels ciutadans amb dret a vot ha dipositat les seves paperetes, mentre que en les passades autonòmiques ho havia fet a hores d'ara el 43,69%, la qual cosa es tradueix en un increment de 7,07 punts.
I a Sevilla s'aconsegueix un índex de votació del 54,83%, enfront del 46,78% de fa quatre anys: 8,05 punts més que en els comicis autonòmics de juny de 2022.