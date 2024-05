AMP.- 12M.- Illa retreu a ERC culpar als altres de la sequera i Aragonès li retreu "silenci" del Govern

CUP i Comuns demanen "tancar la porta a macroprojectes" i Junts+ reclama controlar la conca de l'Ebre



BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat a ERC de culpar als altres de la sequera, mentre que el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha retret el "silenci negatiu" del Govern central en projectes com la modernització del canal d'Urgell.

Així s'han pronunciat aquest dimarts en el debat electoral de Tv3 i Catalunya Ràdio, en el qual la candidata de la CUP, Laia Estrada, i la de Comuns, Jéssica Albiach, han demanat "tancar la porta macroprojectes" com el Hard Rock, en considerar que van contra la lluita contra el canvi climàtic, mentre que el número 3 de Junts+, Josep Rull, ha reclamat controlar la part catalana de la conca de l'Ebre.

Per Illa, "sempre és el mateix: les coses que es fan malament a Catalunya són sempre culpa d'un altre", i ha assenyalat que Catalunya no està preparada per a la sequera, del que ha responsabilitzat als executius dels últims 10 anys de Junts i ERC, amb suport de la CUP, ha afegit.

Aragonès ha assegurat que el Ministeri d'Agricultura té sobre la taula una proposta del Govern des de fa mesos per modernitzar el canal d'Urgell a la qual assegura que no ha rebut resposta, i ha criticat que Catalunya porta "un any i mitjà perdut" amb l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera.

La candidata 'cupaire' creu que el Govern "s'ha equivocat" desescalant la fase d'emergència per sequera, ha titllat les seves mesures de ser de mirada curta i de pedasos, i ha demanat un canvi de model que tanqui la porta a macroproyectos com el Hard Rock.

Albiach ha afirmat que li sorprèn escoltar a Junts i PSC preocupats per la sequera quan aposten pel Hard Rock; ha acusat a ERC de voler aquest projecte, i ha assenyalat que la legislatura ha estat decebedora quant a "la gran transformació verda" que va prometre Aragonès.

DEUTE DE L'ACA

Rull ha criticat que el Govern que va liderar l'ex-president de la Generalitat José Montilla (PSC) va deixar endeutada l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la qual cosa creu que va impedir dur a terme inversions els anys següents, i ha apostat per gestionar des de Catalunya la conca de l'Ebre.

El candidat del PP, Alejandro Fernández, ha apostat per la interconnexió de conques per solucionar a curt termini la sequera, i ha retret que el Govern central i la Generalitat no han atorgat fons Next Generation a un projecte per tecnificar el reg de regants de Lleida.

Des de Cs, Carlos Carrizosa ha assegurat que el Govern de José Montilla no va fer els projectes que tenia planificats per pal·liar la sequera quan va començar a ploure, i ha acusat a l'independentisme de "ocupar-se del procés" independentista i no de preparar Catalunya per a la sequera.

Ignacio Garriga (Vox) també ha defensat la "interconnexió" de conques i engegar un pla nacional de l'aigua, i ha responsabilitzat de les restriccions actuals a ERC, Junts i PSC.

POLÍTIQUES SOCIALS

Rull ha defensat refundar el sistema educatiu i que es recuperi la sisena hora en els centres d'alta complexitat; Aragonès ha assegurat que per engegar polítiques socials Catalunya ha de disposar de "recursos suficients" i recaptar els seus impostos, i Illa s'ha compromès a destinar al 7% del Pressupost en sanitat i revaloritzar la renda de suficiència.

Albiach ha acusat al Govern d'incloure als últims Pressupostos una "retallada pediàtrica" i ha demanat acabar amb externalitzacions sanitàries, alguna cosa que també ha defensat Estrada, que ha acusat a l'Executiu d'Aragonès de no cuidar als treballadors públics i de trencar al moviment sindical, textualment.

Garriga ha defensat la "prioritat nacional" a l'hora de repartir les ajudes socials; Carrizosa ha apostat per les polítiques de seguretat i incrementar el nombre de policies, mentre que Fernández ha apostat per un model d'escola trilingüe i per una exempció de l'impost de transmissions patrimonials i un aval per a joves en el seu primer lloguer.