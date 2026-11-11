Cecot xifra en el 7,5% el seguiment de la vaga entre les seves empreses fins a les 11

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha xifrat en un 7,5% el seguiment estimat de la vaga general entre les seves empreses associades en els torns de nit i de matí fins a les 11, informa en un comunicat després d'un sondeig.
Són empreses de diferents magnituds i situades sobretot a Terrassa i altres municipis del Vallès (Barcelona), però també a diferents punts de Catalunya.
La indústria i la fabricació tenen un gran pes en aquesta mostra i són el 45,6% d'empreses participants en el sondeig, "en coherència amb la forta vinculació de Cecot amb el teixit industrial i productiu".
ACTIVITAT
El 75% d'empreses ha pogut mantenir l'activitat productiva amb normalitat, el 22,1% parcialment i el 2,9% "no ha pogut mantenir l'activitat habitual".
Quant a les incidències operatives, el 51,5% no en té, el 35,3% ha constatat incidències lleus, el 4,4% moderades i el 8,8% greus.
Les empreses sondejades donen una valoració mitjana de l'impacte de la vaga de 2 sobre 5 (en una escala en què 1 representa cap impacte i 5 un impacte molt alt).
Cecot ha criticat totes les situacions que "impedeixen o dificulten el dret al treball" i reclama garantir els serveis mínims i que qui vulgui anar a treballar pugui accedir al seu lloc.