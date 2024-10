Amnistien l'exvicepresidenta Joana Ortega d'un presumpte trencament de condemna

Va exercir un càrrec públic després de ser inhabilitada per la consulta del 9N

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutjat penal 10 de Barcelona ha amnistiat l'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega d'un presumpte delicte de trencament de condemna per acceptar un càrrec públic després de ser inhabilitada 9 mesos per la seva implicació en la consulta del 9N, i arxiva la causa.

En la interlocutòria, consultada per Europa Press i contra la qual es pot interposar un recurs d'apel·lació, expliquen que en una sentència --posteriorment ferma pel Tribunal Suprem-- es declarava provat que l'acusada i dos inculpats més havien "incomplert" les providències que el Tribunal Constitucional va dictar el 29 de setembre del 2014 i el 4 de novembre del 2014, i que havien impulsat i organitzat la votació del 9N.

En una interlocutòria del juliol d'aquest any, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va motivar en el raonament jurídic que el juliol del 2020 Ortega; l'exconsellera Irene Rigau i l'expresident Artur Mas, ja "havien deixat complertes la totalitat de les penes que els havien estat imposades en la sentència ferma".

"Des d'aquella mateixa data va ser declarada l'extinció de les responsabilitats penals contretes per tots ells. Així doncs, en aquest cas, l'extinció de la responsabilitat penal per compliment de les penes imposades representa un obstacle insuperable per aplicar els efectes de l'amnistia, atès que quan va ser publicada i va tenir vigència ja no existien antecedents penals pendents de cancel·lació", afegeix.