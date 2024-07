Amnistien a l'exalcaldessa de Figueres (Girona) Marta Felip processada per presumpta desobediència

GIRONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat Penal 2 de Figueres (Girona) ha amnistiat a l'exalcaldessa d'aquest municipi, Marta Felip (PDeCAT), que va ser processada com a presumpta autora d'un delicte de desobediència i es trobava a l'espera de judici per la seva participació en la preparació del referèndum independentista de l'1-O.

La sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, recull que l'alcaldessa, en l'exercici de les seves funcions "va emetre i va subscriure un document a manera de carta" en el qual manifestava el seu suport a la celebració d'aquesta consulta convocada pel Govern de la Generalitat per l'1 d'octubre de 2017.

La interlocutòria sosté que, a través de la Delegació del Govern a Catalunya, es va advertir a tots els alcaldes del seu deure "paralitzar qualsevol iniciativa que suposés ignorar o eludir la suspensió acordada" per impedir la celebració del referèndum, advertint-los de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les quals poguessin incórrer en cas de no atendre aquest requeriment.

Encara que Felip va rebre aquesta carta, en la qual es demanava que impedís o paralitzés la consulta, "va consentir l'obertura" d'una quinzena de locals de titularitat municipal perquè fossin utilitzats com a centres de votació.

"ÀNIM DE DESATENDRE I MENYSPREAR"

La sentència recull que Felip no només no va impartir cap ordre a la Policia Local per frenar el compliment de l'ordenat pel Tribunal Constitucional, sinó que "sota el referit ànim de desatendre i menysprear el requeriment judicial, de forma reiterada, conscient i oberta, el dia 1 d'octubre va dur a terme labors de col·laboració i afavoriment per a la celebració del referèndum".

No obstant això, després de l'aprovació de la Llei d'Amnistia, el jutge considera que els actes realitzats per l'exalcaldessa queden emparats per la mesura de gràcia, per la qual cosa acorda el sobreseïment lliure i l'arxivament de les presents actuacions, així com la consegüent extinció de la seva responsabilitat criminal.