Amnistiats els cinc síndics de l'1-O

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa del jutjat penal 11 de Barcelona ha amnistiat els cinc síndics de l'1-O: l'advocat Marc Marsal, el catedràtic Jordi Matas, l'advocada Marta Alsina, l'exconsellera d'ERC Tània Verge i l'actual diputat de Junts al Congrés Josep Pagés, segons la resolució comunicada aquest dimecres.
La jutgessa ha declarat l'"extinció de la responsabilitat criminal dels acusats" de tots els delictes imputats i ha dictat el sobreseïment lliure i l'arxivament definitiu de la causa contra els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya, ha avançat 'El Nacional' i ha pogut confirmar Europa Press.
Els síndics van ser jutjats i absolts el 2021 pel jutjat penal 11 de Barcelona, quan cap d'ells era aforat, i absolts dels delictes de desobediència i usurpació de funcions públiques dels quals estaven acusats, tot i que l'Audiència de Barcelona va anul·lar l'absolució i va ordenar repetir el judici, com va demanar la Fiscalia, que sol·licitava per a ells 2 anys i 9 mesos de presó.