Amnistiat el mosso que va pegar a Josep Costa en una manifestació

Costa anuncia una "probable nova demanda contra Espanya als tribunals internacionals"

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El titular del jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona ha amnistiat el mosso que va pegar a l'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, quan participava en una manifestació contra la cimera hispanofrancesa que va tenir lloc a Barcelona el 19 de gener del 2023.

En la interlocutòria, consultada per Europa Press, el jutge acorda l'exempció de la responsabilitat criminal del mosso "per amnistia", com demanava la Fiscalia, i ordena l'arxivament del procediment.

Sosté que els fets s'emmarquen en el període temporal comprès en la llei d'amnistia i que constitueixen un delicte de lesions, que no constitueix cap de les exclusions previstes en l'article 2 de la llei orgànica.

REIVINDICAR I PROMOURE LA INDEPENDÈNCIA

A més a més, argumenta que, tot i que "pot semblar que no té relació amb el procés independentista català", la manifestació va ser convocada per Òmnium Cultural, l'ANC i el Consell de la República, totes tres entitats independentistes, i tenia com a lema la reivindicació de la independència dels Països Catalans, textualment.

Per tot això, conclou que la protesta en la qual va participar Costa "tenia com a intenció reivindicar i promoure la independència de Catalunya", per la qual cosa els fets s'han de considerar com un acte dins el procés.

"Ha arribat el dia. Ja podeu sumar un altre policia violent als beneficiaris de l'amnistia i una probable nova demanda (la sisena) contra Espanya als tribunals internacionals" ha manifestat Costa en un missatge a X recollit per Europa Press després d'anunciar-se la interlocutòria.