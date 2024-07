Amnistiada una manifestant que va participar en les protestes contra la inhabilitació de Torra

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha amnistiat una manifestant condemnada a 2 anys de presó per participar en una manifestació convocada als entorns del Parlament de Catalunya el 27 de gener del 2020 contra la inhabilitació de l'expresident Quim Torra.

En la interlocutòria consultada per Europa Press, la Secció 6 sosté que la condemnada es va integrar en un grup d'unes 20 persones, "moltes d'elles encaputxades" i, actuant de forma coordinada, van causar greus disturbis llançant objectes contra els agents de l'autoritat i als vehicles policials, i fent barricades amb contenidors fins a arribar a cremar-los.

L'acusada, que portava el rostre tapat amb una caputxa i un mocador "va procedir, juntament amb un grup indeterminat de persones, a saltar les tanques metàl·liques que protegien el Parlament vociferant la consigna 'Urquinaona ho tornarem a fer'" i van aixecar barricades de contenidors des del punt citat fins a la plaça Urquinaona on, a més, els van cremar.

Per aquests fets va ser condemnada a 2 anys de presó com a autora d'un delicte de desordres públics amb inhabilitació pel dret de sufragi passiu durant el temps de condemna, encara que la pena va ser suspesa amb la condició de no tornar a delinquir durant aquest període i de fer un curs per a la resolució pacífica de conflictes.

Aquests fets queden emparats sota la llei d'amnistia, que recull "els actes de desobediència, qualsevol que sigui la seva naturalesa, desordres públics, atemptat contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, resistència o altres actes contra l'ordre i la pau pública que haguessin estat executats amb el propòsit de mostrar suport als objectius i finalitats descrites".

L'Audiència acorda, per tant, donar per finalitzada de forma immediata la present execució i que es cancel·lin els antecedents penals derivats d'aquesta.