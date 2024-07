Amnistiada l'exregidora de Pineda (Barcelona) condemnada per expulsar a policies de l'1-O

L'Audiència de Barcelona la va condemnar per coaccionar el director d'un hotel



L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exregidora del PSC de Pineda de Mar (Barcelona), Carmen Aragonès, que va acceptar amb el llavors tinent d'alcalde, Jordi Masnou, un any de presó per expulsar agents de la Policia Nacional desplaçats a Catalunya per intentar impedir la celebració del referèndum de l'1-O i que estaven allotjats en un hotel de la localitat.

Segons la resolució consultada per Europa Press, uns 500 agents del CNP van ser allotjats a finals de setembre del 2017 a la localitat de Pineda de Mar (Barcelona) en hotels de la cadena Checkin Hotels, després que la companyia subscrivís un contracte amb el Ministeri de l'Interior pel qual s'acordava que s'allotjarien 268 funcionaris del CNP a l'Hotel Checkin Mont-Palau i 228 a l'Hotel Checkin Pineda fins al 5 d'octubre del 2017.

Aquest fet va provocar que manifestants independentistes es concentressin davant de l'hotel de Pineda, motiu pel qual els condemnats --en aquell moment ella era primera tinent d'alcalde i ell segon tinent d'alcalde-- van accedir a l'interior de l'hotel i van sol·licitar al director del mateix el desallotjament dels policies.

Durant aquesta trobada, va quedar provat que van coaccionar el director afirmant que, de no fer-ho "tindria problemes en cas de solucionar possibles deficiències administratives de l'hotel i que les llicències per a això podrien demorar-se fins a 5 anys".

Per por al fet que es complissin aquestes represàlies, el director va procedir a escriure una carta datada del 2 d'octubre del 2017: "A causa d'una reunió que hem tingut amb responsables de l'Ajuntament de Pineda de Mar ens veiem obligats sota amenaça de tancar els hotels durant 5 anys, a desallotjar el contingent de Policies Nacionals dels dos hotels, Checkin Mont-Palau i Checkin Pineda demà".

FISCALIA DEMANAVA 3 ANYS

Per aquests fets la fiscalia demanava per a Aragonès i Masnou fins a 3 anys de presó, però després d'un acord de conformitat, van acceptar un any de presó i inhabilitació especial per a tota mena de càrrec o ocupació pública i al pagament d'un terç dels costos processals com a autors d'un delicte de coaccions.

Ara, la Secció 6 de l'Audiència de Barcelona aplica la llei d'amnistia a l'exregidor i sosté que "han de ser cancel·lats els antecedents penals derivats d'aquesta condemna" i s'ha de declarar extingida la seva responsabilitat penal.