Amnistia Internacional espera que l'Audiència de Barcelona "corregeixi" l'amnistia als policies

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

Amnistia Internacional (AI) de Catalunya ha expressat aquest dimarts que espera que l'Audiència Provincial de Barcelona "corregeixi" l'amnistia dictada per un jutge de Barcelona a 46 agents de la Policia Nacional investigats per les càrregues del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 als col·legis electorals de la capital catalana.

"AI va documentar casos d'ús excessiu de la força durant la jornada del referèndum de l'1-O a Catalunya, casos que haurien de ser investigats i jutjats", ha assegurat l'organització pro-drets humans en diversos missatges a X, recollits per Europa Press.

La llei, detalla AI, exclou de l'amnistia els delictes de tortures o tractes inhumans si superen un "llindar mínim de gravetat", punt al qual s'acull el jutge per afirmar que les actuacions policials no van superar aquest llindar per la seva escassa durada, limitada a l'entrada i sortida dels centres de votació.

No obstant això, segons destaca AI, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sosté que tot ús innecessari de la força per part de la policia és una violació dels drets humans, sense aplicació de cap llindar, i en aquests casos no són acceptables les amnisties.

Així mateix, l'ens ha recordat que el Comitè contra la Tortura va expressar preocupació l'agost de l'any passat per la lentitud en les investigacions de les càrregues, i va instar que fos investigada tota denúncia d'ús excessiu de la força i que es reparés les víctimes.