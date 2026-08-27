Amnistia Internacional demana una investigació externa sobre l'actuació policial en l'Elx-Barça

Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Amnistia Internacional ha demanat aquest dijous una "investigació externa, independent i imparcial" sobre l'actuació policial en la prèvia del partit entre l'Elx i el FC Barcelona del passat diumenge.
En un comunicat difós a través de xarxes socials, l'organització ha valorat positivament l'anunci d'una investigació interna per part del Ministeri de l'Interior, però ha exigit una externa "que faci públiques les seves conclusions i determini responsabilitats".
"Lamentem l'ús excessiu de la força contra un aficionat del FC Barcelona, menor d'edat, el cap de setmana passat a Elx. Exhibir una estelada és llibertat d'expressió. Colpejar al cap una persona quan ja ha estat reduïda no està en cap cas justificat", ha sostingut l'organització.
En aquest sentit, ha afirmat que l'exhibició d'una estelada "no constitueix una incitació a la violència, a l'odi ni a cap forma de discriminació" i ha exigit protegir en pròxims partits la llibertat d'expressió.
Amnistia Internacional ha criticat "un ús excessiu de la força no compatible amb els estàndards internacionals" després d'assenyalar que, segons les imatges, els agents van donar cops de porra a diversos joves i a un d'ells van continuar copejant-lo quan ja es trobava reduït al terra i immobilitzat.