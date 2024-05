Amnistia Internacional afirma que les mobilitzacions de Tsunami Democràtic no són terrorisme

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

Amnistia Internacional ha assegurat aquest dimecres que les mobilitzacions de Tsunami Democràtic no són terrorisme, després que la secretària de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina, ha acudit a declarar a la Ciutat de la Justícia, investigada en aquesta causa.

"Els càrrecs de terrorisme que pesen sobre les persones investigades pel cas Tsunami Democràtic restringeixen la seva llibertat d'expressió i penalitzen indegudament la desobediència civil", ha declarat l'entitat en un comunicat.

L'organització ha demanat la retirada immediata dels càrrecs de terrorisme per als investigats per l'Audiència Nacional perquè els fets "no arriben al llindar que els estàndards internacionals estableixen per considerar-los terroristes".

El grup ha considerat que la Fiscalia ha de continuar reclamant que aquests fets no siguin investigats com delictes de terrorisme.

Així mateix, ha instat el Congrés dels Diputats a aprofitar l'actual tramitació de la reforma del Codi Penal per garantir que "només són tipificats com delictes de terrorisme els que s'adeqüen a la definició proporcionada per les Nacions Unides".