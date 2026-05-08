Amnistia demana l'alliberament "immediat" dels activistes de la flotilla detinguts a Israel

MADRID 8 maig (EUROPA PRESS) -
L'ONG Amnistia Internacional (AI) ha demanat aquest divendres l'alliberament "immediat i incondicional" dels dos activistes que participaven en la Global Sumud Flotilla amb destinació a Gaza, inclòs Saif Abukeshek, d'origen palestí i nacionalitat suec-espanyola.
Amb ell és troba l'activista brasiler Thiago Ávila, i tots dos han declarat una vaga de fam després de denunciar actes de tortura i maltractaments. "Israel ha presentat una llista d'acusacions sense fonament, però no càrrecs formals. La detenció d'aquests activistes posa en relleu les perilloses conseqüències de dècades d'impunitat per les constants atrocitats comeses per Israel. Han de ser alliberats immediatament i sense condicions", ha assenyalat Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional a Espanya.
Està previst que tots dos compareguin aquest diumenge a les 9.00 (hora local, 8.00 hora espanyola) davant el Tribunal de Districte de Beerxeba, després que un tribunal de la ciutat israeliana d'Ashkelon prorrogués sis dies la seva detenció.
Segons el Centre Legal per als Drets de les Minories Àrabs a Israel (Adalah), organització que exerceix la seva defensa legal, els dos activistes han denunciat "amenaces, tortures i altres maltractaments durant la detenció".
Entre les denúncies figuren intimidació, abús psicològic, cops, aïllament a cel·les amb la llum encesa les 24 hores, amenaces de mort durant llargs interrogatoris i trasllats i exàmens mèdics amb els ulls embenats.
Abukeshek i Ávila mantenen actualment una vaga de fam. En el cas d'Abukeshek, a més, ha deixat d'ingerir líquids, segons ha confirmat Amnistia, que ha posat l'accent en que és important recordar l'"historial d'abusos documentats contra palestins detinguts per Israel".
Així, ha expressat la seva especial preocupació per la situació d'Abukeshek, que va néixer al camp de refugiats d'Askar, a Nablus, Cisjordània.