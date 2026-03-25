Amiblu Pipes Spain factura 77 milions el 2025, un 21% més i el seu rècord històric

TARRAGONA 25 març (EUROPA PRESS) -
La filial espanyola del Grupo Amiblu, especialitzat en canonades PRFV, Amiblu Pipes Spain, va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 77,4 milions d'euros, un 21% més que el 2024 i el seu rècord històric, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'augment de les vendes es deu, principalment, al creixement dels projectes de modernització i transformació de regadius, per l'impuls dels fons europeus Next Generation, a més de l'increment de les obres de sanejament i drenatge urbà, i els projectes del sector industrial.
Per mercats, Espanya va suposar el 58% de la facturació, seguit d'Itàlia (22%), Àfrica (8%) i Europa (12%), i l'empresa ha emprès projectes a Portugal, Alemanya, Polònia, Japó, Costa d'Ivori, Bèlgica, Noruega, República Dominicana i Brasil, entre d'altres.
El director general, Xavier Arasanz, ha explicat que l'augment de vendes "es deu principalment a un alt nivell d'inversions, però també a l'augment del desenvolupament comercial d'Amiblu i a la potenciació de noves línies de negoci i mercats".
La planta de l'empresa a Camarles (Tarragona) té una capacitat de producció que supera els 310 quilòmetres de canonades anuals, i actualment està duent a terme inversions per un valor de 4,2 milions, dels quals 2,2 milions provenen d'Acció.