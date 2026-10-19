Ametller Origen reuneix uns 500 proveïdors per celebrar els seus 25 anys de trajectòria

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Ametller Origen ha reunit prop de 500 proveïdors a la finca Mas Solers, a la comarca del Garraf (Barcelona), en una convenció per celebrar els seus 25 anys de trajectòria.
La jornada ha servit per "reconèixer el paper decisiu del teixit empresarial local que ha acompanyat la companyia des dels seus inicis", segons ha informat aquest dilluns el grup d'alimentació en un comunicat.
Gairebé el 90% dels assistents ha representat empreses familiars, moltes de les quals "han crescut al costat de la companyia".
Un dels moments centrals de l'acte ha estat una taula rodona moderada pel cofundador d'Ametller Origen, Josep Ametller, que s'ha centrat en el relleu generacional i ha comptat amb representants de 6 empreses proveïdores.
"Apostar per les empreses de casa, per la seva gent i per la seva feina no és només una filosofia de producte, sinó una responsabilitat amb la generació de riquesa i l'ocupació al nostre territori", ha afirmat Josep Ametller.