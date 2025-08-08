Ametller Origen frena els treballs de l'Agroparc per "tensions" amb contraris al projecte

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
Ametller Origen ha frenat els treballs previs a l'inici de les obres del seu projecte d'Agroparc a Gelida (Barcelona) per "tensions provocades per una desena de persones contràries al projecte" i seguint les recomanacions dels Mossos d'Esquadra, explica en un comunicat aquest divendres.
L'empresa ha assegurat que els treballs realitzats fins al moment compleixen "al 100% amb la interlocutòria rebuda a la fi de juny" que obligava a frenar parcialment les obres per la presència de dues àguiles cuabarrades i fins que no s'acrediti que els animals es poden traslladar a un nou hàbitat dissenyat expressament com a compensació.
Ha assenyalat que els treballs realitzats són "actuacions concretes recollides en el conveni signat" entre la companyia i l'Ajuntament de Gelida i que eren aliens als previstos en la interlocutòria.
"Malgrat això, a causa de la situació creada per algunes persones congregades en els terrenys del futur Agroparc i amb l'objectiu de preservar la seguretat de tots els treballadors, des de la companyia hem ordenat l'atur temporal d'aquests treballs previs", ha explicat.
La companyia ha assegurat que "requerirà la tutela judicial oportuna" i que es reserva les accions legals que corresponguin contra, textualment, aquells que expandeixin tot tipus de falsedats sobre el projecte i impedeixin l'execució de les obres amb accions contràries a la legalitat.