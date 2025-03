AmChamSpain organitza un diàleg amb Salvador Illa i més de 70 alts directius d'empreses dels EUA i Espanya

MADRID 21 març (EUROPA PRESS) -

AmChamSpain ha organitzat un diàleg amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, juntament amb més de 70 alts directius d'empreses multinacionals --tant nord-americanes com espanyoles--, en el qual es van abordar qüestions com la importància de la inversió nord-americana a Catalunya i a Espanya o el pla econòmic per a la prosperitat de la comunitat autònoma, segons ha informat la institució en un comunicat.

En la seva intervenció, Illa va presentar el seu pla fins al 2030, titulat 'Catalunya Lidera', que preveu inversions per 18.500 milions d'euros amb la finalitat que la comunitat recuperi el lideratge econòmic a Espanya a través d'un model de prosperitat compartida, el qual s'articula en cinc eixos programàtics.

Aquests eixos són infraestructures (carreteres, aeroport i trens), energia (solar i eòlica), aigües (gestió de les conques interiors), formació, gestió i retenció del talent, i simplificació administrativa.

Per la seva banda, el president d'AmChamSpain, Jaime Malet, va destacar que, malgrat les dificultats geopolítiques que travessen els vincles transatlàntics, l'objectiu fonamental de la institució és col·laborar en la millora de la competitivitat, productivitat i internacionalització d'Espanya, estimular la inversió i el comerç entre els Estats Units (EUA) i Espanya i promoure la transferència tecnològica.

Malet també va destacar la gestió d'Illa a Catalunya i va subratllar la posició d'Espanya com una destinació segura per a les inversions, amb capacitat de liderar en sectors estratègics com l'energia, la tecnologia i la indústria.