Amb el 81% escrutat, el PP puja fins als 134 escons, però el PSOE continua al capdavant en percentatge de vot

El recompte de vots de les eleccions generals d'aquest diumenge entra a la recta final amb el 81,99% escrutat i el PP amplia l'avantatge en nombre d'escons, amb 134 diputats respecte als 123 del PSOE, si bé els socialistes continuen per sobre en percentatge de vot, amb un 32,32% respecte a un 32,07% dels populars.

La tercera plaça continua sent per a Vox, amb un suport del 12,39% i 33 escons, mentre que la coalició Sumar figura amb un 12,14% i 31 diputats, en tots dos casos, per sota dels resultats del 2019.