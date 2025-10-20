Amazon treballa en la interrupció global d'Amazon Web Services

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Amazon Web Services (AWS) treballa per solucionar una interrupció del seu servei que ha provocat la paralització de plataformes com Amazon, Alexa, Snapchat, Epic Games Store o Fortnite, a més dels assistents d'IA ChatGPT, OpenAI i Perplexity.
La companyia ha notificat un augment de les taxes d'error i les latències en diversos serveis d'AWS al llarg d'aquest dilluns, inicialment vinculades a la regió nord-americana US-EAST-1. No obstant això, també s'han identificat problemes a diverses regions del món com Espanya.
Com a resultat, els usuaris estan experimentant una interrupció de diversos serveis, tant de llocs web com d'aplicacions i videojocs, que depenen d'aquesta infraestructura i que no operen de manera correcta.
És el cas d'Amazon, Prime Video i l'assistent Alexa, tal com han compartit alguns usuaris a Reddit, a més d'Epic Games Store i Fortnite, segons ha detallat la companyia de videojocs en una publicació a X.
També han notificat errors les companyies OpenAI, ChatGPT i Perplexity, que han assenyalat directament al problema amb Amazon en una altra publicació a X. Altres usuaris han compartit problemes amb plataformes com Snapchat, Duolingo o Canva.
La companyia ja ha aclarit que treballen en diverses rutes paral·leles per accelerar la recuperació dels seus serveis i, per tant, de les empreses que fan servir la seva infraestructura.