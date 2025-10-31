Amazon planteja un ERO a Espanya per a 1.200 treballadors de les oficines corporatives de Madrid i Barcelona

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Amazon ha engegat un procés d'acomiadament col·lectiu, que afectaria un màxim de 1.200 treballadors de les oficines corporatives que té a Espanya, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores d'aquest procés.
En concret, la multinacional nord-americana, que ha anunciat aquesta setmana a nivell global una reducció de plantilla que afectarà 14.000 persones, ha obert a Espanya dos expedients de reducció d'ocupació (ERO) en les empreses Amazon Digital Spain, les oficines de la qual se situen a Madrid, i Amazon Spain Service, localitzada a Barcelona.
D'aquesta manera, els afectats d'aquesta reducció de plantilla només seran treballadors de les oficines corporatives de Madrid i Barcelona i la mesura, segons informen les mateixes fonts, no tindrà cap impacte en les operacions de la multinacional a escala espanyola ni en altres ciutats espanyoles. Amazon España compta amb un total de 28.000 treballadors.