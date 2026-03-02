Amazon invertirà 18.000 milions més a Espanya per reforçar els seus centres de dades a Aragó

Eleva a 33.700 milions la seva aposta financera al país
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
El vicepresident d'Afers Legals d'Amazon, David Zapolsky, ha anunciat que augmentaran en 18.000 milions d'euros la inversió prevista a Espanya fins als 33.700 milions amb l'objectiu de reforçar la seva infraestructura de centres de dades i intel·ligència artificial (IA) a Aragó.
Ho ha dit aquest dilluns en el diàleg 'Transforming Tomorrow's Connected World', en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre aquest dilluns i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), juntament amb el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López.
Amb aquest anunci, la multinacional eleva la inversió a Espanya fins als 33.700 milions d'euros, amb el focus posat a Aragó, on aspira a consolidar el seu "epicentre d'IA" per a les operacions a Europa.